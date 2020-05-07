Профильный комитет Рады предлагает продлить запрет на российские соцсети

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует принять проект постановления №3319 о продлении запрета на российские соцсети. Об этом сообщает пресс-служба парламента.
"Был рассмотрен проект постановления об одобрении предложений о продлении срока применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) №3319 и принято решение рекомендовать Верховной Раде включить проект Постановления в повестку дня третьей сессии Верховной Рады Украины девятого созыва и принять его за основу и в целом", – говорится в сообщении.
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Ранее глава Службы безопасности Украины Иван Баканов внес в Совет национальной безопасности и обороны предложение продлить действующий в стране запрет на российские соцсети, сайты и ряд компьютерных программ.
Как известно, в Украине российские веб-ресурсы "ВКонтакте", "Одноклассники" и Mail.ru находятся под запретом с 2017 года.
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