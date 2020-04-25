Запрет российских соцсетей подходит к концу: продлят ли санкции

Спустя три года после запрета российских соцсетей "Вконтакте" и "Одноклассники" санкции в отношении этих интернет-ресурсов будут продлены. Кроме того, к списку запрещенных соцсетей власти намерены добавить и некоторые другие ресурсы, имеющие отношение к стране-агрессору. Об этом сайту "Сегодня" сообщили два высокопоставленных чиновника в Совете национальной безопасности и обороны Украины.

"По моей информации, готовится заявление о продлении запрета", – сообщил нам один из источников в СНБО.

Еще один из руководителей в Совете также подтвердил, что идет подготовка к тому, чтобы официально продлить запрет:

"Также к списку запрещенных ресурсов могут быть добавлены еще несколько. Какие именно – пока назвать не готов. Их нужно еще утвердить".

По данным украинских экспертов, российские соцсети, несмотря на запрет, например, в декабре прошлого года входили в десятку самых посещаемых ресурсов в Украине. Об этом нам рассказали в "Интернет Ассоциации Украины", ссылаясь на соответствующее исследование.

"К сожалению, и "Одноклассники", и "ВКонтакте", и "Яндекс" в той или иной степени входят в первую-вторую десятку самых посещаемых ресурсов в Украине. Это говорит о том, что методы противодействия оказались не такими эффективными, какими их видели авторы запрета, – рассказал нам эксперт, член правления ИнАУ Константин Жакун. – Ранее, до запрета, эти ресурсы входили в ТОП-5 самых посещаемых ресурсов. То есть, полностью по состоянию на апрель 2020 года вопрос запрета не решился. Когда произошел запрет, все нашли возможность пользоваться соцсетями по-новому. Более того, я предполагаю, что российская пропаганда, которая была на этих ресурсах, перераспределилась на других".

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По словам Жакуна, ярые приверженцы российских соцсетей нашли возможность продолжить ними пользоваться.

"Им не помешали запреты. Те же, кто был к ним равнодушен, стали пользоваться другими платформами. Из-за этого доминирующего положения российские соцсети в Украине уже не занимают, – говорит Жакун. – Мы должны генерировать свой контент, который заменил бы контент страны-агрессора. Только в этом случае можно говорить о конкуренции".

Напомним, в мае 2017 года по решению властей был заблокирован ряд российских интернет-ресурсов. Это было сделано с целью оградить Украину от пропаганды страны-агрессора в условиях гибридной войны.

Ранее эксперты рассказали, насколько необходимой была блокировка российских соцсетей для украинского общества.

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Также сообщалось о том, какой вред здоровью человека способны нанести соцсети. Подробности – в сюжете:

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