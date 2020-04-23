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  1. Последние новости Украины

Никаких "Одноклассников" и "Вконтакте": СБУ предлагает продлить запрет

23 апреля, 19:46

Станислав Кожемякин

Председатель СБУ предложил создать реестр разрешенных для госучреждений программ

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов предлагает продлить действующий в стране запрет на российские соцсети, сайты и ряд компьютерных программ.

Как сообщили 23 апреля в пресс-службе СБУ, соответствующее предложение председатель спецслужбы уже внес в Совет национальной безопасности и обороны.

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"Сегодня мы не просто защищаем украинских граждан от фейков и информационных вбросов из российских соцсетей, но и заботимся о кибербезопасности для представителей бизнеса, государственных и образовательных учреждений. Ведь любой российский почтовый сервис или антивирус могут использовать во вред Украине. Поэтому надо минимизировать риски. Блокируя такие ресурсы и программы, мы заботимся о безопасности страны в целом", – заявил Баканов.

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Председатель СБУ предложил создать Единый реестр программного обеспечения, разрешенного для использования в государственных информационно-телекоммуникационных системах, и обеспечить его функционирование.

Это позволит не только ограничить закупки и использование запрещенного программного обеспечения, но и создаст благоприятные условия для развития IT-сферы в Украине.

Напомним, что некогда популярные в Украине веб-ресурсы "ВКонтакте", "Одноклассники" и Mail.ru находятся под запретом с 2017 года. Сайт "Сегодня" разбирался, нужны ли Украине российские соцсети и почему они могут быть очень опасными.

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СБУ соцсети ВКонтакте mail.ru Однокласники Иван Баканов

Источник: Сегодня

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