Никаких "Одноклассников" и "Вконтакте": СБУ предлагает продлить запрет

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов предлагает продлить действующий в стране запрет на российские соцсети, сайты и ряд компьютерных программ.

Как сообщили 23 апреля в пресс-службе СБУ, соответствующее предложение председатель спецслужбы уже внес в Совет национальной безопасности и обороны.

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"Сегодня мы не просто защищаем украинских граждан от фейков и информационных вбросов из российских соцсетей, но и заботимся о кибербезопасности для представителей бизнеса, государственных и образовательных учреждений. Ведь любой российский почтовый сервис или антивирус могут использовать во вред Украине. Поэтому надо минимизировать риски. Блокируя такие ресурсы и программы, мы заботимся о безопасности страны в целом", – заявил Баканов.

Председатель СБУ предложил создать Единый реестр программного обеспечения, разрешенного для использования в государственных информационно-телекоммуникационных системах, и обеспечить его функционирование.

Это позволит не только ограничить закупки и использование запрещенного программного обеспечения, но и создаст благоприятные условия для развития IT-сферы в Украине.

Напомним, что некогда популярные в Украине веб-ресурсы "ВКонтакте", "Одноклассники" и Mail.ru находятся под запретом с 2017 года. Сайт "Сегодня" разбирался, нужны ли Украине российские соцсети и почему они могут быть очень опасными.

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