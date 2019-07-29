Кирилл Тимошенко рассказал, для чего президент Украины выходит в люди во время своих поездок по регионам

/ Фото: AFP

Прогулки и самые болезненные вопросы: как планируют визиты Зеленского по Украине https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 2019-07-29T16:07:00+03:00 Политика Кирилл Тимошенко рассказал, для чего президент Украины выходит в люди во время своих поездок по регионам

Во время рабочих поездок президента Владимира Зеленского по Украине отдельное внимание уделяется его прогулкам среди простых украинцев, чтобы он смог "почувствовать людей". Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, перед отправкой президента в поездки по регионам, его помощники выбирают самые проблемные вопросы тех мест, куда приезжает глава государства.

"У нас формат поездок был и будет очень простой. Мы выбираем наиболее болезненные вопросы для города, региона, вызываем всех, кто к этому причастен. А это, как правило, не только местная власть. Мы берем два-три вопроса, иногда один большой, как это было недавно в Николаеве, на судостроительном заводе", – рассказал Тимошенко.

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А вот в свободное время Зеленский не ради забавы прогуливается по улицам населенных пунктов, а чтобы "почувствовать людей".

"Мы принципиально идем на такие истории. Только охрана и я знаем, где мы остановимся. Мы останавливаемся, выходим и идем гулять. Кстати, к нему поступает очень много точечных обращений, которые зачастую вообще его не касаются. Но так как президент – гарант Конституции, то мы решаем очень много таких жизненных вопросов", – добавил замглавы Офиса президента.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале июля Зеленский гулял по Львову и Ужгороду. Он назначал главу Львовской облгосадминистрации Маркияна Мальского и председателя Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко. Во время этих поездок нашел время для выхода в народ.

Сайт "Сегодня" собрал в одном сюжете наиболее яркие моменты общения президента с чиновниками:

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