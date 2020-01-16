Прокуратура не расследовала угрозы нардепам: названы виновные

Заявлениями двух нардепов о готовящихся покушениях два месяца никто не занимался

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Офис Генерального прокурора поручил управлению Службы безопасности Украины в столице и Киевской области расследовать угрозы, которые поступали в адрес двух народных депутатов.

В пресс-службе ОГП заявили, что два неуказанных нардепа сообщили об угрозах касательно возможного приготовления к покушении на их жизнь в связи с государственной и общественной деятельностью,

Несмотря на то, что свои заявления народные избранники написали еще в ноябре, соответствующие данные в Единый реестр досудебных расследований Киевская местная прокуратура №10 внесла лишь 15 января.

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"После регистрации они попали на рассмотрение на данный момент бывшему заместителю начальника Департамента – начальнику управления надзора за соблюдением законов Национальной полицией Украины. Он, в свою очередь, направил эти заявления на данный момент бывшему заместителю прокурора города Киева. Однако они не были рассмотрены должным образом из-за того, что указанные лица в то время увольнялись из органов прокуратуры и, вероятно, не могли обеспечить должную дисциплину подчиненных о регистрации уголовных производств", – объяснили в Офисе Генерального прокурора задержку своей реакции.

Отмечается, что оба чиновника на данный момент не работают в структуре прокуратуры – первый не провел аттестацию на перевод в Офис генпрокурора и был уволен 24 декабря, а второй уволился 16 декабря по собственному желанию.

Напомним, в ноябре Киевская областная прокуратура открыла уголовное производство в отношении лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко после драки с действующим нардепом Андреем Герусом.

А вот Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство в отношении действующих депутатов Александра Дубинского, Александра Юрченко и Андрея Холодова.

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