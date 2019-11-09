За драку с Герусом против Ляшко открыто уголовное производство

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Уголовное производство против Олега Ляшко открыли в Киевской областной прокуратуре. Об этом заявил сам лидер "Радикальной партии".

Говорит, обвиняют в нападении на государственного деятеля. Речь идет о толкотне между Олегом Ляшко и нардепом Андреем Герусом. На днях они столкнулись в зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь". Как только речь зашла о так называемой правке Геруса, которая позволяет торговать электроэнергией с Россией – разговор политиков перерос в драку.

"Мне сообщили, что генпрокурор Рябошапка лично звонил бориспольскому районному прокурору с командой открыть против меня уголовное дело. Фальсифицируя против меня уголовное дело, они пытаются отвлечь внимание общественности от того факта, что Герус совершил преступление – государственную измену. Потому что тысячи людей отдали жизнь не за то, чтобы они торговали российской электроэнергией, российским газом и национальными интересами. Они не могут меня запугать. Потому что я не прекращу защищать национальные интересы Украины и каждого украинца", – заявил Ляшко.

Между тем, в пресс-службе Генпрокуратуры факт возбуждения уголовного дела отрицать не стали – говорят, процессуальное руководство осуществляется в Киевской областной прокуратуре.

Напомним, Олег Ляшко и скандальный нардеп Андрей Герус подрались в зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь".

Сначала лидер Радикальной партии решил узнать у действующего нардепа, за чей счет тот находится в зале, пребывание в котором вовсе недешево, – за собственный или за деньги налогоплательщиков.

Как только речь зашла о так называемой поправке Геруса и импорте электричества из России, председатель энергетического комитета ВРУ стал заметно нервничать, а когда аргументы закончились – бросился в драку.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку, позволившую украинским потребителям закупать импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

С 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти вдвое — с 2,4 млн кВт-ч до 4,5 млн кВт-ч в сутки.

О том, какие последствия может иметь возобновление импорта электроэнергии из России, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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