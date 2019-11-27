Прокуроры снова хотят арестовать Ляшко

В четверг суд рассмотрит апелляцию прокуратуры на решение отпустить политика на поруки

В четверг состоится заседание суда, на которое собирается прийти лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

Прокуроры подали апелляцию на решение суда, согласно которого Олега Ляшко отпустили на поруки.

Сторона обвинения продолжает настаивать на мере пресечения в виде содержания под стражей без права залога.

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Олега Ляшко обвиняют в нанесении легких телесных повреждений народному депутату Андрею Герусу в Бориспольском аэропорту.

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Сам Ляшко обвинения отвергает. Говорит: наоборот, хотел предотвратить нарушения интересов страны. И утверждает – поссорился с Герусом, потому что тот протянул правку в парламенте, которая позволила импорт электроэнергии из России. Таким образом, Украина вновь оказалась на энергетической игле Кремля, заявляет лидер Радикальной партии Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", 18 ноября Олегу Ляшко сообщили о подозрении. Он сам пришел в Бориспольскую прокуратуру, и прокурор зачитал ему, в чем тот подозревается. Он объяснил, что речь идет о драке Ляшко и Андрей Геруса – лидера "радикалов" подозревают в нанесении телесных повреждений депутату по ч. 2 ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного деятеля, умышленное причинение такому лицу телесных повреждений в связи с его государственной деятельностью) Уголовного кодекса Украины. Смотрите также видео самого инцидента в аэропорту "Борисполь":

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