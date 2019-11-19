Арест или свобода: суд принял решение по Ляшко

На заседание суда пришли множество журналистов и даже народные депутаты

/ Фото: Сегодня

Бориспольский городской районный суд принял решение по мере пресечения для лидера Радикальной партии Олега Ляшко, которого подозревают в нападении на народного депутата Андрея Геруса. Онлайн-трансляцию судебного заседания ведет сайт "Сегодня".

Суд отказал прокуратуре в избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему народному депутату, лидеру "Радикальной партии" Олегу Ляшко, отпустив его под личное поручительство нардепов Виктории Сюмар (фракция "Евросолидарность") и Михаила Волынца (фракция "Батькивщина").

Такое решение огласил судья Бориспольского суда во вторник, 19 ноября, вечером.

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Напомним, прокуратура ходатайствовала о взятии под стражу Ляшко без альтернативы залога или любой другой альтернативной меры пресечения.

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Отметим, что на заседании суда присутствовали народные депутаты Михаил Волынец и Валентин Наливайченко ("Батькищина"), а также Виктория Сюмар ("Европейская солидарность").

Как сообщали новости "Сегодня", 18 ноября Олегу Ляшко сообщили о подозрении. Он сам пришел в Бориспольскую прокуратуру, и прокурор зачитал ему, в чем тот подозревается. Он объяснил, что речь идет о драке Ляшко и Андрей Геруса – лидера "радикалов" подозревают в нанесении телесных повреждений депутату по ч. 2 ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного деятеля, умышленное причинение такому лицу телесных повреждений в связи с его государственной деятельностью) Уголовного кодекса Украины. Смотрите также видео самого инцидента в аэропорту "Борисполь":

После сообщения о подозрении политики из разных политических сил выступил в защиту лидера Радикальной партии. Так, "Народный фронт" выразил готовность взять Олега Ляшко на поруки и внести залог в случае необходимости.

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