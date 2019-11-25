Прокуроры требуют ареста Ляшко: дата апелляции не известна

Политик заявил, что будет до последнего отстаивать свою правоту

Прокуратура обжаловала отказ Бориспольского суда арестовать Олега Ляшко по делу о драке с нардепом Андреем Герусом. Об этом Ляшко сообщил на своей странице в Facebook.

"Дата рассмотрения апелляции еще не известна. Прокуроры продолжают требовать моего ареста. Это политически мотивированное дело моей оппозиционной деятельности. По сфальсифицированным обвинениям меня пытаются посадить в тюрьму, чтобы расправиться со мной и запугать всех остальных людей, кто против власти. Ничего у них не получится. Меня можно посадить или даже убить, но никто не заставит меня молчать и прекратить защищать Украину!" – написал Ляшко

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Как сообщали новости "Сегодня", 18 ноября Олегу Ляшко сообщили о подозрении. Он сам пришел в Бориспольскую прокуратуру, и прокурор зачитал ему, в чем тот подозревается. Он объяснил, что речь идет о драке Ляшко и Андрей Геруса – лидера "радикалов" подозревают в нанесении телесных повреждений депутату по ч. 2 ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного деятеля, умышленное причинение такому лицу телесных повреждений в связи с его государственной деятельностью) Уголовного кодекса Украины. Смотрите также видео самого инцидента в аэропорту "Борисполь":

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