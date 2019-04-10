Пророссийскому лобби в ПАСЕ не удалось изменить процедуру отмены санкций

В целом текст документа содержит нейтральные и даже положительные положения

Фото: facebook.com/ParliamentaryAssembly..

Пророссийскому лобби в ПАСЕ не удалось изменить процедуру отмены санкций //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/2bc/b72/5c72bcb725762.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/2bc/b72/5c72bcb725762.jpg 2019-04-10T23:47:25+03:00 Политика В целом текст документа содержит нейтральные и даже положительные положения

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, по которой пророссийское лобби пыталось упростить отмену санкций и возвращения российской делегации в Ассамблею.

Документ "Роль и миссия Парламентской ассамблеи: главные вызовы будущего" поддержали 105 делегатов, 30 были против и 16 воздержались, сообщает Укринформ.

В целом текст документа содержит нейтральные и даже положительные положения, направленные на урегулирование политического, экономического и институционального кризиса в Совете Европы и в Парламентской ассамблее.

В то же время автор резолюции, нидерландский сенатор Тини Кокс, известный своими пророссийскими взглядами, включил в текст положения, ограничивающие независимость и полномочия ПАСЕ в части наложения санкций на страны-члены. Эта ответственность должна распределяться и координироваться с другим уставным органом СЕ – Комитетом министров, а также с влиянием генерального секретаря организации. Правда, эта инициатива, как этого добились представители украинской делегации, имеет только статус дополнительной к уже имеющимся и определенным в уставе процедур.

Председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев по результатам голосования подчеркнул, что "Россия не получила изменения процедуры введения санкций".

Как отметил народный депутат Георгий Логвинский, принятие резолюции может потенциально создать "возможность для возможности" отменить санкции против РФ и вернуть российскую делегацию в ПАСЕ без выполнения Москвой обязательств перед организацией и продолжения агрессии против Украины.

В свою очередь, народный депутат Борислав Береза назвал документ "ничтожным", таким, который не обеспечит возвращение РФ в Ассамблею, но создаст дополнительные процедурные проблемы и неопределенность.

Депутат от Грузии Георгий Канделаки заявил во время дебатов, что Россия использует финансовый шантаж как оружие и инструмент влияния на Совет Европы и ПАСЕ, чтобы добиться в одностороннем порядке своих целей без выполнения обязательств.

Депутат от Литвы Эмануэлис Зингерис высказал мнение, что в Совете Европы и ПАСЕ вообще нет кризиса, но происходят искусственно созданные Россией в свою угоду эскалация и шантаж.

Народный депутат Украины Мария Ионова отметила, что Россия намеренно не выполняет и не собирается выполнять своих обязательств перед Советом Европы, так почему другие страны-члены должны уделять столько внимания тому, чтобы вернуть РФ в Ассамблею?

При этом делегаты, выступавшие за принятие резолюции, в основном объясняли свою позицию беспокойством и заботой о 140 российских граждан, которые могут остаться вне защиты Европейской конвенции по правам человека в случае, если Россия покинет Совет Европы или будет ограничена в правах.

Как сообщалось, в понедельник ПАСЕ поддержала проведение по срочной процедуре дебатов по обсуждению доклада, принятие которого имеет целью упростить процедуру снятия санкций с российской делегации в Ассамблее.

Влиятельным сторонником отмены санкций против российской делегации в ПАСЕ является генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд. В своем отчете о деятельности, обнародованном на прошлой неделе, генсек СЕ предлагает очередной сценарий по возвращению России в ПАСЕ, которая уже несколько лет не заявляет свою делегацию в Ассамблее и не платит взносы в бюджет СЕ из-за санкций, введенных после начала военной агрессии против Украины и нарушения Москвой устава и принципов Совета Европы и международного права в целом.

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