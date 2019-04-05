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Глава Совета Европы представил план возвращения России

Сегодня, 16:20

Турбьерн Ягланд никак не оставит свои попытки вернуть российскую делегацию в ПАСЕ

Турбьерн Ягланд
Турбьерн Ягланд. Фото: Flickr
Глава Совета Европы представил план возвращения России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/755/089/5ca7550897a40.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/755/089/5ca7550897a40.jpg Евросоюз Турбьерн Ягланд никак не оставит свои попытки вернуть российскую делегацию в ПАСЕ

Глава Совета Европы Турбьерн Ягланд, который ранее объяснил, почему так активно лоббировал возвращение России в ПАСЕ, разработал план, нацеленный на возвращение России в Парламентскую ассамблею этой международной организации.

Несколько принципов, которые необходимо для этого внести в правила ПАСЕ, были представлены в его годовом докладе.

В опубликованном документе генеральный секретарь СЕ напомнил о том, что Россия уже почти два года не платит свои взносы в бюджет Совета Европы, несмотря на что продолжает полномерное участие в межправительственной работе организации на уровне Комитета министров.

На этом фоне Ягланд предложил:

  • обозначить полноценное участие в Комитете министров и Парламентской ассамблее Совета Европы не как возможность, а как обязанность стран-членов;
  • признать равноправие каждого члена этих организаций для участия и представления в них, если делегация страны не была лишена права голоса 7 и 8 статьями устава;
  • обязать государства-члены СЕ к добросовестному сотрудничеству со всеми органами и учреждениями Совета Европы и своевременной оплате своих взносов.

В Великобритании уже раскритиковали такой подход, назвав его "гибридным".

"Ставка на сохранение статуса-кво выглядит маловероятной. Совет Европы должен придерживаться собственного устава. Это должно быть руководящим принципом", – отметил британский представитель.

Напомним, ранее Турбьерн Ягланд заявил, что лишение российской делегации права голоса привело не к возвращению Крыма Украине и не к улучшению ситуации с правами человека в России, а к кризису внутри Совета Европы.

Также сообщалось о встрече Ягланда с лидером "Радикальной партии" Олегом Ляшко, который заявил лидеру СЕ о том, что все украинские политические силы, представленные в ПАСЕ, категорически отвергают возможность возвращения делегации России без выполнения ею многочисленных резолюций по ее агрессии против Украины.

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Тег делегация, ягланд, Совет Европы, парламентская ассамблея, ПАСЕ

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