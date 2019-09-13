"Простите – мы теряем людей": Зеленский обратился к Западу из-за санкций против РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад продолжать санкционное давление на Россию до окончательного восстановления мира в Украине. В то же время его возмущает, что некоторые страны хотят снятия санкций. Об этом он сказал во время выступления на16-й встрече Ялтинской европейской стратегии (YES).

Он напомнил Западу, что пока некоторые страны и политики думают о финансовой выгоде от сотрудничества с Россией, Украина теряет самое ценное в противостоянии российской агрессии.

"Мы должны завершить войну и вернуть свои территории, но я не единожды говорил – единственный путь к этому – дипломатия. Ее самое действенное оружие – это санкции. Я не устаю повторять нашим мировым партнерам, которые нам помогают, но иногда они думают про снятие санкций. Вы теряете деньги, серьезно? Простите – мы теряем людей", – изумленно сказал Зеленский и добавил, пока мир не будет восстановлен, санкции должны быть сохранены.

Как сообщали новости "Сегодня", 12 сентября Совет Евросоюза принял решение о продлении на полгода персональных санкций в отношении 170 лиц и 44 компаний, причастных к агрессии России против Украины.

Отметим, активными сторонниками "прощения" России обычно выступают Италия, Австрия, Германия, а также отдельные политики в ЕС. Например, немцы заинтересованы в строительстве "Северного потока – 2" и в первую очередь думают о своей экономической выгоде. А в июне Парламентская ассамблея Совета Европы отменила механизм санкций и позволила россиянам вернуться в организацию, хоть Москва и не выполнила ни одного условия в отношении Украины. Позже Зеленский тонко "потроллил" желающих снять санкции с России.

Как сообщали новости "Сегодня", всего на форуме YES соберутся 400 ведущих политиков, дипломатов и бизнесменов из 26 стран. Нынешняя встреча будет посвящена поиску правительствами стран мира рецепта счастья для своих граждан.

Основателем Ялтинской европейской стратегии является Виктор Пинчук, известный украинский бизнесмен и меценат. Именно он в июле 2004 года пригласил около 30 европейских лидеров для обсуждения перспектив вступления Украины в ЕС. И уже на второй день конференции несколько участников предложили создать международную организацию, которая будет содействовать евроинтеграции Украины. Так Ялтинский европейский семинар превратился в Ялтинскую европейскую стратегию, независимый благотворительный фонд. Читайте подробней, что нужно знать о Ялтинской европейской стратегии YES.

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