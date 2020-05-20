"Просто перестать стрелять": Зеленский спустя год объяснил свои слова по Донбассу

Украина добивается от агрессора прекращения огня, но украинские военные не прекратят давать огонь в ответ на обстрелы боевиков, пока не настанет реальный режим тишины. Об этом сказал на пресс-конференции президент Владимир Зеленский.

Президента спросили, не сожалеет ли он о своих словах, когда год назад сказал известную фразу, что "нужно просто прекратить стрелять".

"Это сложный процесс. Я никогда не призывал, чтобы наша армия не отвечала. Я хотел показать всему миру – и мы это сейчас делаем – что у нас очень крепкая армия, но мы не провоцируем, а боремся за нашу страну. Если по нам стреляют – мы будем отвечать, но первыми стрелять не будем. И та сторона, если бы просто перестала стрелять, что они должны сделать согласно нашим "минским" и "нормандским" договоренностям, все бы закончилось", – сказал Зеленский.

Глава государства рассказал, что жителям оккупированных территорий даже предлагали гуманитарную помощь в связи с эпидемией коронавируса, однако они отказали, мол, "у них все есть".

"Ничего у них нет. Нет инфекционных больниц, нет достаточного количества мест, средств защиты. Я договорился напрямую с Красным крестом и только тогда они согласились на гуманитарную помощь от Красного креста. Просто перестать стрелять? Им это очень непросто сделать. За полтора месяца COVID-19 десятки машин ОБСЕ, которые едут на ту территорию, не пропускаются. А они говорят, что ОБСЕ фиксирует, что мы стреляем по гражданским. Мы не стреляем по украинцам. Все, что мы делаем, – мы отвечаем боевикам", – подчеркнул президент.

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Как сообщали новости "Сегодня", на этой же пресс-конференции Зеленский комментировал возможность встречи с Путиным и переговоры по Донбассу. По его словам, он готов к любому формату, лишь бы быстрее договориться и закончить войну.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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