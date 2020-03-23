Против чиновников Кабмина Гончарука открыли уголовное производство: подробности

Чиновники продолжали продавать за границу маски, которые были так необходимы украинцам

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможной служебной халатности должностных лиц правительства Гончарука. Речь идет об игнорировании чиновниками запрета на экспорт медицинских товаров, которые необходимы для борьбы с коронавирусом в Украине. Об этом сообщает пресс-служба САП.

Так, согласно обнародованной информации 31 января 2020 года и 8 февраля 2020 года секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины в адрес премьер-министра (на тот момент еще Алексея Гончрука – ред.) направлены письма о насущной необходимости ограничения экспорта и реэкспорта продукции, которая прямо или косвенно может быть использована при реализации противоэпидемических, профилактических и лечебных мероприятий на территории Украины с целью недопущения распространения коронавируса.

"Однако, Кабинетом министров Украины тогда фактически проигнорированы вышеуказанные меры, которые так и не были приняты", – говорится в сообщении.

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Как писал ранее журналист Юрий Бутусов, секретарь СНБО Алексей Данилов обратился с просьбой к Гончаруку запретить продажу за границу масок, перчаток, халатов, необходимых для противоэпидемиологических мер, и других товаров.

"Однако Гончарук отказался принимать запрет на вывоз масок. Вместо этого, таможенная служба спокойно оформляла вплоть до 11 марта вывоз масок из Украины. Правительство делало вид, что так и надо – на их глазах частные компании вывезли 980 тонн масок", – писал он в Facebook.

Как сообщали новости "Сегодня", уже новый Кабмин 13 марта запретил экспорт средств индивидуальной защиты. Правительство дало отдельное поручение Таможенной службе прекратить оформление грузов по перечню запрещенных на экспорт товаров.

Отметим, что за последний месяц уже было много попыток вывоза из Украины запрещенной для экспорта продукции. Так, например, сегодня стало известно, что из Украины пытались вывезти очередную "медицинскую" контрабанду.

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