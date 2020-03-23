Из Украины пытались вывезти очередную "медицинскую" контрабанду: что в этот раз

На Волыни Служба безопасности Украины разоблачила контрабандистов, которые пытались вывезти из страны партию медицинских халатов. Эти товары в связи с распространением в стране коронавируса запретили экспортировать.

Как рассказали в пресс-службе СБУ, грузовик с контрабандой правоохранители остановили на таможенном посту "Ягодын". Он ехал в одну из стран Евросоюза.

"Во время таможенного досмотра транспортного средства было обнаружено почти 40 000 медицинских халатов из нетканого синтетического волокна", – сообщили в СБУ.

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Выяснилось, что контрабандисты пытались вывезти продукцию за рубеж, несмотря на введенные правительством ограничения из-за эпидемиологической ситуации в Украине. Стоимость партии составляет почти 42 тысячи евро.

Напомним, 14 марта на границе с Польшей пограничники Луцкого отряда в пункте пропуска "Ягодын" в автомобиле украинца обнаружили 50 тысяч респираторных масок.

Отметим, что Кабинет министров Украины недавно поручил Государственной таможенной службе прекратить оформление грузов по перечню запрещенных на экспорт товаров, в частности, средств индивидуальной защиты противоэпидемического назначения украинского производства.

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