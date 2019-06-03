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Против директора ГБР открыто уголовное производство

3 июня, 16:17

Романа Трубу заподозрили в ряде криминальных правонарушений, о чем поступило соответствующее заявление в ГПУ

Роман Труба
Роман Труба. Фото: president.gov.ua

После недавнего увольнения топ-чиновников из Государственного бюро расследований, теперь неприятности могут быть и у главы ведомства. Генеральная прокуратура открыла уголовное производство в отношении директора ГБР Романа Трубы. Об этом сообщил в Facebook спикер ГПУ Андрей Лысенко.

По его словам, в ГПУ 31 мая поступило заявление от председателя Совета общественного контроля при ГБР Болдина М.Я. и секретаря этого Совета Коренной Н.М. о совершении Трубой преступления. Так, директора ГБР заподозрили в следующих правонарушениях:

  • умышленное неисполнение решения суда, вступившего в законную силу, совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение (ч. 3 ст. 382 УК Украины);
  • служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, причинившее существенный вред правам, свободам и интересам отдельных граждан (ч. 1 ст . 367 УК Украины);
  • злоупотребление властью или служебным положением, то есть умышленное, с целью получения любой неправомерной выгоды для себя или другого физического или юридического лица, использования должностным лицом власти или служебного положения вопреки интересам службы, (ч. 1 ст. 364 УК Украины);
  • разглашение данных предварительного расследования (ч. 2 ст. 387 УК Украины).

"По информации, изложенной в обращении, Генеральной прокуратурой Украины 03.06.2019 в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении директором ГБР Трубой Р.М. уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 382 УК Украины. По результатам осуществления досудебного расследования будет принято решение о внесении в ЕРДР сведений по возможным другими фактами противоправной деятельности Трубы Р.М.", – заявил Лысенко.

Напомним, ранее Роман Труба рассказывал, что в расследованиях ГБР фигурируют более 30 нардепов. По его словам, некоторые из депутатов уже допрошены, вызовы продолжаются.

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Тег ГПУ, труба, уголовное производство, ГБР

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