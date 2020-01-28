Против России ввели новые санкции за Крым: кто попал в черные списки ЕС

Евросоюз наказал оккупантов за "выборы" на полуострове

Фото: REUTERS/Yves Herman

Евросоюз ввел индивидуальные санкции в отношении семи россиян, которые помогали проводить "региональные выборы" в аннексированном Крыму.

Соответствующее решение принято на заседании Совета ЕС по общим вопросам 28 января.

В частности, в черный список попали:

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"врио губернатора Севастополя" Михаил Развожаев ;

; "глава Совета министров Крыма" Юрий Гоцанюк ;

; "замглавы Законодательного собрания Севастополя" Екатерина Алтабаева ;

; "глава избирательной комиссии Севастополя" Сергей Даниленко ;

; а также Л. Бачова, К. Перкова и В. Неумова - их должности неизвестны.

Индивидуальные санкции включают замораживание их активов в Европейском Союзе и запрет на поездки в страны ЕС.

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Дополнительные санкции против России введены непосредственно перед заседанием в Брюсселе Совета ассоциации ЕС – Украина, на котором будет присутствовать и премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Включение российских чиновников в черный список стало возможно после того, как накануне Кипр снял свое вето с этого вопроса. Власти страны добивались от ЕС более жесткой позиции и введения санкций против Турции за геологоразведочные работы в спорных водах вокруг острова.

Напомним, в декабре Генассамблея приняла резолюцию"Проблема милитаризации Крыма и Севастополя, а также Черного и Азовского морей", призывающую Российскую Федерацию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить оккупацию территории Украины.

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