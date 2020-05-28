Противостояние США и Китая: Фесенко рассказал, что делать Украине

Украине ни в коем случае нельзя выбирать одну сторону в противостоянии Америки и Китая, чтобы не испортить важные отношения с кем-либо из них. Киеву необходимо придерживаться нейтралитета по примеру стран Евросоюза. Об этом идет речь в материале "Китай и США объявили холодную войну: Украина – между молотом и наковальней".

Политолог Владимир Фесенко в комментарии сайту "Сегодня" выразил мнение, что нынешняя эскалация напряженности между Америкой и Китаем продиктована политическим моментом – выборами в США. После них, кто бы ни стал президентом, накал будет уменьшен, считает эксперт, хотя Вашингтон все равно не перестанет рассматривать Китай как своего главного конкурента и главную опасность для себя. При этом Украине нельзя выбирать сторону в этом противостоянии.

"Конфликт между Китаем и США – это, конечно, проблема для Украины. Он ставит нас на очень сильную геополитическую и геоэкономическую растяжку. Мы не можем однозначно стать в этом конфликте на ту или иную сторону. Стратегически мы, конечно же, не может отойти от партнерства с Соединенными Штатами. США в противостоянии с Россией для нас – одна из опор, один из "страховщиков". И Киев должен сохранять тесные партнерские отношения с Вашингтоном. Но идти на конфликт с Китаем, поддерживать антикитайские санкции мы тоже не можем. Китай для нас сейчас – один из главных торговых партнеров, один из потенциальных инвесторов в украинскую экономику", – сказал Фесенко.

Киев в этом противостоянии должен найти золотую середину. Политолог считает, что это вполне возможно.

"Дело в том, что не все, но многие страны ЕС в этом противостоянии будут занимать нейтральную позицию. Все прекрасно понимают, чем чревато серьезное противостояние между США и Китаем, даже если это торговое и экономическое противостояние. Потому, думаю, большинство стран постараются дистанцироваться от него или будут пытаться погасить. И мы, как страна-партнер Европейского Союза, можем придерживаться примерно такой же политики, как большинство европейских стран и ЕС в целом. Это будет оптимальная для нас линия поведения. То есть мы сохраняем партнерские отношения с США, но воздерживаемся от конфронтации с Китаем", – резюмировал эксперт.

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Взаимоотношения между двумя крупнейшими экономиками мира, на протяжении последних нескольких лет существенно ухудшившиеся, становятся все более напряженными. Пандемия коронавируса, отправившаяся гулять по миру из Китая, стала причиной, а точнее, поводом для США усилить давление на Пекин. Так, недавно американский лидер Дональд Трамп из-за коронакризиса заявил, что намерен заставить Китай платить по счетам.

А вот в Министерстве иностранных дел Китая призвали США прекратить попытки изменить Китай и его политику, поскольку Пекин не пытается изменить политику Белого дома. В Китае заговорили о "новой холодной войне" с Америкой.

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