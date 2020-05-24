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В Китае заговорили о "новой холодной войне" с Америкой

24 мая, 12:39

Станислав Кожемякин

Пекин просит Белый дом не пытаться поменять его политику

Американским властям следует прекратить попытки изменить Китай и его политику, поскольку Пекин не пытается изменить политику Белого дома.

Об этом 24 мая заявили в Twitter пресс-службы Министерства иностранных дел Китая.

"Китай не собирается менять, а тем более заменять США. Настало время и США отказаться от своих мыслей об изменении Китая или остановке исторического марша 1,4 миллиарда китайцев к модернизации", – заявили в МИД Поднебесной.

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Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что "некоторые политические силы в США берут в заложники отношения между Китаем и США", что подводит две страны к "новой холодной войне".

"Это опасная попытка повернуть назад колесо истории", – отметили в МИД.

Китайские дипломаты считают, что Пекин и Вашингтон "выиграют от сотрудничества и проиграют от конфронтации", а также что множество разногласий, которые возникают между странами "не исключают сотрудничества" между ними.

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"У Китая и США разные социальные системы, но это результат разных выборов, сделанных нашими народами, который мы должны уважать. Китай и США должны и должны найти способ мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, демонстрируя, что это возможно между двумя странами с разными системами и культурами", – резюмировали в МИД Китая.

Напомним, что сейчас противостояние США и Китая набирает обороты. На фоне приближающихся президентских выборов Белый дом разрабатывает варианты, как наказать Пекин за намеренное сокрытие информации об опасности коронавируса (об этом заявляли президент и госсекретарь США, ссылаясь на данные разведки – Ред.). Дональд Трамп не исключил, что Штаты могут увеличить пошлины на китайские товары.

А генеральный прокурор США Уильям Барр считает, что заявка КНР на доминирование в технологиях сетей 5G поставит под угрозу все страны мира, призвал противостоять коллективно этом вызову.

Смотрите сюжет о том, как из-за Китая США прекратили финансирование Всемирной организации здравоохранения:

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Китай США холодная война

Источник: Сегодня

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