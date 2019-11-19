Провокаторы, пикет и кинологи с собаками: как прошел суд над Ляшко

Реклама

Лидера Радикальной партии Украины Олега Ляшко выпустили на поруки – Бориспольский суд отказал прокурорам, которые требовали его ареста за драку с Андреем Герусом. Заседание продолжалось почти пять часов.

Какие аргументы повлияли на решение судьи, и почему Олега Ляшко это решение не удовлетворило – знают корреспонденты "Сегодня".

Перед началом заседания у здания суда – группа поддержки с флагами, бывшие и действующие народные депутаты, очень много полиции, кинологи с собаками. Пришел даже мэр Борисполя. Этот суд – большое событие для маленького города.

Но полиция, как оказалось, пришла не зря. Как только Олег Ляшко появился у суда, в него пытались чем-то бросить. Политика прикрыла охрана, провокаторов оттеснили.

"Дело, по которому мы идем в суд, сфальсифицировано из-за нашей позиции. За то, что мы не даем власти дерибанить землю, уничтожать украинскую энергетику, грабить людей – за это нас судят, фальсифицируют дела и присылают провокаторов мелких, которые хотят нас напугать", – заявил Олег Ляшко.

В суде тоже было людно. Помещение едва вмещает всех желающих. Прокурор выступает со своими доводами, по его мнению – обстоятельств подозревать Олега Ляшко в совершении преступления достаточно.

"Считаю, что допрос потерпевшего, свидетелей, а также исследование видео, которое видела вся страна, подтверждают в настоящее время обоснованность подозрения, не говоря о наличии или отсутствии вины Олега Валериевича в совершении данного правонарушения", – заявил прокурор Андрей Неродик.

Но Олег Ляшко заявляет – даже в самом подозрении есть серьезные разногласия.

"Он написал о том, что у него нет никаких претензий, что нет побоев и нет никаких синяков. "Все нормально, пострадала только рубашка". Далее – смотрим протокол допроса Геруса как свидетеля. 6 ноября, после конфликта, он пишет, что никаких повреждений нет, 7 ноября, во время допроса, говорит, что повреждений нет. А 8 ноября повреждения появляются, и появляется новый протокол. Цитирую этот протокол: "Кроме этого, также вчера вечером заметил на левой руке синяк, и потертости на коже, которые я получил при применении насилия Ляшко", – цитировал лидер Радикальной партии.

О нарушениях говорит и адвокат. В частности, медосмотр Андрея Геруса провели на шестой день после инцидента.

"Шесть дней держатся легкие телесные повреждения. То есть, синяк может держаться, но он уже должен сходить, и это определено в экспертизе. Но при этом в самой экспертизе видно на фотографиях – это свежий синяк. Он свежий. Так вопрос – когда он его получил?" – спрашивает адвокат Олега Ляшко Элеонора Салова.

О явной политизированности дела говорят и эксперты.

"Наказание не соответствует тому, что произошло, они фактически потолкались. Все жертвы Геруса – это порваная рубашка. Мы видели все это знаменитое видео, это – "административка". Это штраф, не более того. Откуда-то нашли легкие телесные. И пытаются вменить серьезную статью, прокуратура настроена жестко", – говорит политолог Кирилл Сазонов.

Олега Ляшко поддержали многие украинские политики – Юлия Тимошенко, Андрей Парубий, даже экс-премьер Владимир Гройсман, с которым Ляшко не раз конфликтовал. А экс-нардеп Виталий Куприй даже пришел в суд.

"Сейчас происходит судилище над Олегом Ляшко, по исключительно сфабрикованному обвинению. Я помогаю господину Ляшко в преследовании тех людей, которые совершают такой беспредел. Написал заявление в ГБР, привлекаю полицию, чтобы привлечь таких лжепрокуроров к ответственности", – заявил бывший нардеп.

Шесть человек попросили взять Олега Ляшко на поруки. В результате это и стало его мерой пресечения.

"Определить поручителями Сюмар Викторию Петровну, народного депутата Украины, и Волынца Михаила Яковлевича, народного депутата Украины", – зачитал решение судья.

"Я должен быть доволен, что не посадили в тюрьму, но я не доволен, потому что это первый политически мотивированный процесс в Украине. Но я не совершал преступление, преступление совершил Герус, который провел закон, предал страну, предал украинские интересы, и работает в интересах врага", – заявил по окончанию суда лидер Радикальной партии.

Олег Ляшко говорит, что, несмотря на давление, не откажется от своей позиции, и уже готовит обращение в НАБУ и ГБР о привлечении Андрея Геруса к ответственности за государственную измену.

Как сообщали новости "Сегодня", 18 ноября Олегу Ляшко сообщили о подозрении. Он сам пришел в Бориспольскую прокуратуру, и прокурор зачитал ему, в чем тот подозревается. Он объяснил, что речь идет о драке Ляшко и Андрей Геруса – лидера "радикалов" подозревают в нанесении телесных повреждений депутату по ч. 2 ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного деятеля, умышленное причинение такому лицу телесных повреждений в связи с его государственной деятельностью) Уголовного кодекса Украины. Смотрите также видео самого инцидента в аэропорту "Борисполь":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама