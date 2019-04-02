Они сделали свое дело: в чем заслуга международных наблюдателей на выборах в Украине

По словам эксперта, международные наблюдатели смогли беспрепятственно работать

Выборы президента Украины. Фото: AFP

Они сделали свое дело: в чем заслуга международных наблюдателей на выборах в Украине Людмила Грубник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0f2/059/5ca0f205947ae.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0f2/059/5ca0f205947ae.jpg 2019-04-02T17:37:00+03:00 Политика По словам эксперта, международные наблюдатели смогли беспрепятственно работать

Прозрачность и демократичных первого тура выборов, в первую очередь, заслуга внутренних органов наблюдения и правоохранительной системы. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал глава правления организации "Майдан иностранных дел", эксперт по вопросам внешней политики и безопасности Богдан Яременко.

По его словам, все системы, в целом, сработали профессионально.

"Во-первых, в Украине уже достаточно развита система внутреннего наблюдения. У нас есть профессиональные организации, которые годами действуют, которые способны организовать систему наблюдения. Во-вторых, это нежелание полиции прикрывать нарушения. Они заняли принципиальную позицию. Также это зависит ото того, насколько профессионально действуют команды, избирательные участки", – говорит Яременко.

Меньшую роль в этом сыграли внешние наблюдатели. Хотя благодаря этому, по словам эксперта, они и смогли эффективно сделать свою работу и написать позитивные для Украины отчеты.

"Украина сделала все, что должна была сделать. Она пригласила международных наблюдателей и предоставила им возможность беспрепятственно работать. Конечно, за исключением Российской Федерации. Они смогли собрать достаточно информации и обнародовать свои выводы. За ними выборы признаются легитимными. Никто из них не выразил мнение, что было недостаточно возможностей для работы", – добавляет эксперт.

Напомним, в Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) заявили, что выборы президента Украины в первом туре проведены прозрачно и, преимущественно, в соответствии с украинским законодательством и международными стандартами.

Также сайт "Сегодня" сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Они сделали свое дело: в чем заслуга международных наблюдателей на выборах в Украине". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Людмила Грубник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.