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Они сделали свое дело: в чем заслуга международных наблюдателей на выборах в Украине

Сегодня, 17:37

По словам эксперта, международные наблюдатели смогли беспрепятственно работать

Выборы президента Украины
Выборы президента Украины. Фото: AFP
Они сделали свое дело: в чем заслуга международных наблюдателей на выборах в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0f2/059/5ca0f205947ae.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0f2/059/5ca0f205947ae.jpg Политика По словам эксперта, международные наблюдатели смогли беспрепятственно работать

Прозрачность и демократичных первого тура выборов, в первую очередь, заслуга внутренних органов наблюдения и правоохранительной системы. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал глава правления организации "Майдан иностранных дел", эксперт по вопросам внешней политики и безопасности Богдан Яременко.

По его словам, все системы, в целом, сработали профессионально.

"Во-первых, в Украине уже достаточно развита система внутреннего наблюдения. У нас есть профессиональные организации, которые годами действуют, которые способны организовать систему наблюдения. Во-вторых, это нежелание полиции прикрывать нарушения. Они заняли принципиальную позицию. Также это зависит ото того, насколько профессионально действуют команды, избирательные участки", – говорит Яременко.

Меньшую роль в этом сыграли внешние наблюдатели. Хотя благодаря этому, по словам эксперта, они и смогли эффективно сделать свою работу и написать позитивные для Украины отчеты.

"Украина сделала все, что должна была сделать. Она пригласила международных наблюдателей и предоставила им возможность беспрепятственно работать. Конечно, за исключением Российской Федерации. Они смогли собрать достаточно информации и обнародовать свои выводы. За ними выборы признаются легитимными. Никто из них не выразил мнение, что было недостаточно возможностей для работы", – добавляет эксперт.

Напомним, в Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) заявили, что выборы президента Украины в первом туре проведены прозрачно и, преимущественно, в соответствии с украинским законодательством и международными стандартами.

Также сайт "Сегодня" сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

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Тег США, Европа, реакция, правоохранители, запад, наблюдатели, яременко, выборы 2019

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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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