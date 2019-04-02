Выборы в Украине прошли прозрачно и в соответствии со стандартами – ENEMO

Наблюдатели ENEMO оценили, что процедуры подсчета голосов были соблюдены на 91,3% избирательных участков

Фото: AFP

Выборы в Украине прошли прозрачно и в соответствии со стандартами – ENEMO //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/333/2ee/5ca3332ee2088.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/333/2ee/5ca3332ee2088.jpg 2019-04-02T13:03:00+03:00 Новости Наблюдатели ENEMO оценили, что процедуры подсчета голосов были соблюдены на 91,3% избирательных участков

В Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) заявляют, что выборы президента Украины в первом туре проведены прозрачно и, преимущественно, в соответствии с украинским законодательством и международными стандартами. Об этом говорится в предварительных выводах ENEMO, представленных сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Руководитель миссии ENEMO Златко Вуйович сказал, что в ENEMO предварительно оценивают, что выборы проводились прозрачно и, преимущественно, в соответствии с законами Украины и международными стандартами. В то же время, незначительные общие нарушения и нарушения в день выборов не повлияли на результаты выборов, хотя нарушение правил проведения предвыборной агитации ограничивало честную конкуренцию среди кандидатов.

ENEMO подчеркивает, что избирательные реформы еще продолжаются, и заинтересованные стороны и органы власти должны уделять больше внимания соблюдению правил справедливой агитации, финансирования кампаний и регулированию работы СМИ.

По словам эксперта по вопросам выборов Пьера Петье, наблюдатели ENEMO оценили, что процедуры подсчета голосов были соблюдены на 91,3% избирательных участков, а на 6,8% зафиксировано отклонение от процедуры подсчета голосов. Однако наблюдатели отметили, что эти отклонения не повлияли на легитимность результатов.

В ENEMO отмечают, что Центральная избирательная комиссия действовала профессионально и коллегиально, ее официальные заседания были открыты для уполномоченных лиц.

В то же время ЦИК поставила под сомнение право зарегистрированных украинских наблюдателей присутствовать на рабочих совещаниях ЦИК. Наблюдатели отмечают, что на официальных заседаниях происходило, как правило, формальное голосование, тогда как фактические прения и принятие решений происходили во время подготовительных заседаний, на которые наблюдатели могли попасть по разрешению, которое не всегда было гарантировано.

В ENEMO считают, что большое количество зарегистрированных наблюдателей, хоть и является формальным свидетельством политической конкуренции, также ставит вопрос о потенциальной принадлежности предполагаемых "технических кандидатов" к другим кандидатам с более высокими политическими рейтингами. Тот факт, что многие кандидаты проводили едва заметные предвыборные кампании, мог указывать на такие принадлежности.

Кроме того, в ENEMO отмечают, что недостаточная определенность в законодательстве относительно финансирования избирательных кампаний позволяет кандидатам возможности для их незаконного финансирования.

Отметим, ЦИК обработала 98,8% протоколов, подсчитав 18 637 325 голосов.

Согласно этим данным, в избирательной гонке лидирует Владимир Зеленский с результатом 30,23% (5 634 804 голоса).

Действующий президент Украины Петр Порошенко набирает 15,91% (2 965 706 голосов).

Третье место занимает Юлия Тимошенко с результатом 13,39% (2 496 765 голосов).

Недействительными признаны 1,18% бюллетеней.

Напомним, явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной такая явка не стала, в предыдущие годы показатель не раз был выше:

Результаты опросов избирателей таковы: по финальным данным национального экзит-пола, за кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали – 30,6%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 17,8%, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 14,2%.

Таким образом, по предварительным данным, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур состоится, если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов. Окончательные результаты голосования должны подвести не раньше, чем через 10 дней. А инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Выборы в Украине прошли прозрачно и в соответствии со стандартами – ENEMO". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: УНИАН Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.