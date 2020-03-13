Прямые переговоры с "ЛДНР": уже 40 "слуг народа" обратились к Зеленскому

Народные депутаты от президентской партии "Слуга народа" обнародовали заявление относительно переговоров с Россией в контексте вооруженного конфликта на Донбассе и оккупированных территорий в Facebook.

"Разделяем обеспокоенность общественности продолжающимися заявлениями различных должностных лиц о возможности возобновления поставок воды в оккупированную Автономную Республику Крым; неприемлемыми заявлениями о том, что на востоке Украины происходит внутренний конфликт и прочее. Мы также не можем не заметить одобрение представителями Украины в рамках Трехсторонней контактной группы решение о создании Консультативного совета в рамках политической подгруппы Трехсторонней контактной группы", – говорится в заявлении.

Они напомнили, что, согласно закону "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", Украина признает Россию такой, что временно оккупировала отдельные территории этих областей.

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"Согласно законодательству Украины, на временно оккупированной территории Украины, узурпировав выполнения властных функций, действуют оккупационные органы власти Российской Федерации. Следовательно, украинское законодательство делает невозможным признание в любой форме любых органов власти так называемых ЛНР, ДНР, ОРДЛО и проч. Все переговоры по обеспечению прав и интересов граждан Украины, а также о прекращении вооруженной агрессии должны вестись исключительно с Российской Федерацией и ее представителями. Легитимность представителей так называемых ОРДЛО может быть признана только в том случае, если они предназначены законными представителями Украины или законными органами власти нашего государства", – читаем в заявлении.

Народные депутаты обеспокоены, что ее создание нарушит позицию Киева о признании событий на Донбассе вооруженной агрессией со стороны России.

Поэтому они просят президента Владимира Зеленского поручить представителям Украины в Трехсторонний контактной группе и вообще всем переговорщиками от Киева "вернуться в рамки законодательства Украины и не допустить реализации обнародованных решений по созданию Консультативной группы способом и формами, которые не находят поддержку народа Украины, противоречат действующему законодательству государства и национальным интересам".

Они хотят, чтобы Верховная Рада Украины информировали о подходах и состоянию переговоров.

Текст заявления распространили в Facebook депутаты от "Слуги народа", в частности: Дмитрий Гурин, Гео Лерос, Богдан Яременко, Анастасия Красносельская, Никита Потураев, Александр Ткаченко, Егор Чернев, Анна Бондарь и др. Документ с заявлением содержит пока имена 40 подписантов. Перечень может расширяться.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак четко заявил, что не будет никаких прямых переговоров с боевиками. Он напомнил, что в рамках принятых в 2015 году минских соглашений Украина взяла на себя обязательства согласовать несколько вопросов, в частности, конституционную реформу в части децентрализации и вопрос выборов с представителями ОРДЛО в рамках ТКГ.

Добавим, то 11 марта в столице Беларуси состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы, в котором приняли участие глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак. В Минске обсудили новый обмен пленными.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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