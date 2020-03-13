Никаких прямых переговоров с боевиками: у Зеленского объяснили решение в Минске

На переговорах в Минске договорились о создании Консультативного совета в рамках политической подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ), в который войдут представители ОРДЛО. Однако глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что ни о каких прямых переговорах с боевиками и признании т.н. "ЛНР" и "ДНР" речь не идет. Об этом он сказал на брифинге по итогам заседания СНБО.

Он отметил, что решение об утверждении Консультативного совета еще не принято, однако участники ТКГ зафиксировали необходимость и важность принятия такого решения.

Глава ОПУ напомнил, что нынешним переговорщикам в Минске и представителям нынешней власти достались в наследство от прежней власти Минские договоренности. Ранее Украина взяла на себя обязательства согласовать несколько вопросов, в частности, конституционную реформу в части децентрализации и вопрос выборов с представителями ОРДЛО в рамках ТКГ.

"То есть, существует необходимость согласования этих вопросов. Что ж происходило. На протяжении лет представителями, которые присутствовали вместе с Украиной, ОБСЕ и РФ, в статусе наблюдателей, – это были представители ОРДЛО. То есть, украинские граждане, которые сегодня вынужденно живут на территории, которая не контролируется украинской властью, были лишены права иметь свой голос и выражать свою позицию … Поэтому на последней встрече в Минске участники ТКГ заявили о необходимости создания Консультативного совета, которая создается в политической подгруппе, как совещательного органа, который может рассматривать вопросы, которые согласованы в пакете Минских договоренностей и подавать свои предложения, которые могут быть использованы или не использованы в работе политической подгруппы", – подчеркнул Ермак.

Он дал понять, что никаких шагов для легитимизации представителей ОРДЛО не идет речь.

"Никаких прямых переговоров. Мы говорим о создании платформы, в которой граждане Украины (как с ОРДЛО, так и со свободно территории Донбасса) могут общаться по поводу вопросов, которые согласованы в пакете Минских соглашений", – объяснил глава ОПУ.

Ермак добавил, что ни о каком юридическом признании т.н. "ЛНР" и "ДНР" речи не идет и напомнил, что их даже Россия официально не признает.

Как сообщали новости "Сегодня", в Минске договорились о якобы прямых переговорах с "ЛДНР". В СМИ появился документ Трехсторонней контактной группы о создании Консультативного совета, который, среди прочего, предполагает присутствие за одним столом на переговорах в политической подгруппе представителей оккупированных территорий. Отметим, что ранее официальный Киев неоднократно исключал какие-либо переговоры с боевиками.

11 марта в столице Беларуси состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы, в котором приняли участие глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак. В Минске обсудили новый обмен пленными.

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