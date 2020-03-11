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В Минске обсудили новый обмен пленными: что решили стороны

11 марта, 23:48

Елена Вус

В Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы

В среду, 11 марта, в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, на котором присутствовали руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Стороны достигли договоренностей по вопросам обмена удерживаемыми лицами, разведения сил и средств, одновременного открытия КПВВ в населенных пунктах Золотое и Счастье, введения "Консультативного совета".

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Так, стороны договорились представить в ТКГ перечень лиц, подлежащих взаимному освобождению, "имея в виду необходимость завершения указанных освобождений в кратчайшие сроки".

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Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский недавно заявлял, что Украина передала список из более 200 лиц для будущего обмена пленными. Он с сожалением отметил, что в рамках будущего обмена будут и тела погибших украинцев.

В свою очередь народный депутат, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявлял, что включенные в список на обмен крымские татары могут отказаться возвращаться, если узнают, что их меняют на бандитов.

Напомним, что 29 декабря 2019 состоялся обмен пленными между Украиной и т.наз. "Л/ДНР". В Украину вернулись 76 человек. Т. наз."Л/ДНР" выдали 124 человека.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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переговоры Донбасс заседание Минск обмен пленными Трехсторонняя контактная группа ТКГ Андрей Ермак Дмитрий Козак

Источник: Сегодня

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