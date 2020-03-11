В Минске обсудили новый обмен пленными: что решили стороны

В среду, 11 марта, в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, на котором присутствовали руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Стороны достигли договоренностей по вопросам обмена удерживаемыми лицами, разведения сил и средств, одновременного открытия КПВВ в населенных пунктах Золотое и Счастье, введения "Консультативного совета".

Реклама

Так, стороны договорились представить в ТКГ перечень лиц, подлежащих взаимному освобождению, "имея в виду необходимость завершения указанных освобождений в кратчайшие сроки".

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский недавно заявлял, что Украина передала список из более 200 лиц для будущего обмена пленными. Он с сожалением отметил, что в рамках будущего обмена будут и тела погибших украинцев.

В свою очередь народный депутат, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявлял, что включенные в список на обмен крымские татары могут отказаться возвращаться, если узнают, что их меняют на бандитов.

Напомним, что 29 декабря 2019 состоялся обмен пленными между Украиной и т.наз. "Л/ДНР". В Украину вернулись 76 человек. Т. наз."Л/ДНР" выдали 124 человека.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама