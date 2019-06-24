"Пусть на меня никто не обижается": Гройсман призвал передать функции райадминистраций местным общинам

200 населенных пунктов в следующем году автоматически будут децентрализованы

Райцентры, которые до сих пор остаются вне процесса децентрализации, в следующем году получат статус объединенных территориальных общин автоматически. Об этом премьер Владимир Гройсман рассказал на встрече с городскими и поселковыми головами.

Глава Кабмина считает: это даст живущим в таких населенных пунктах людям возможность начать пользоваться преимуществами децентрализации. А именно – распоряжаться финансами и иметь большие полномочия. Соответствующий законопроект правительство готово передать на рассмотрение Парламента.

"Какова конечная цель? Создать полноценные общины по всей стране. Убрать дублирование функций районными государственными администрациями, – заявил Владимир Гройсман. – Пусть на меня никто не обижается".

На прошлой неделе премьер сообщил, что Кабинет министров рассмотрит вопрос сокращения количества госадминистраций.

По словам премьера, следующий парламент должен забрать у президента и правительства полномочия назначать руководителей на местах.

"Это новый подход управления и новые возможности самоуправления. Приоритет (избирать руководителей – ред.) должен быть в громадах – вам решать, кто ваши руководители", – подчеркнул премьер.

Напомним, децентрализация стартовала в Украине пять лет назад. По словам Гройсмана, государственная поддержка регионов за этот период выросла в 41,5 раза – с 0,5 млрд грн в 2014 году до 20,75 млрд грн в 2019-м.

Сейчас в Украине зарегистрировано 908 территориальных обьединений. В то же время более 200 населенных пунктов – еще остаются вне процесса децентрализации.

Читайте также В Днепропетровской области громада создает парк будущего

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Пусть на меня никто не обижается": Гройсман призвал передать функции райадминистраций местным общинам". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"