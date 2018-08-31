Пустые обвинения: Россия резко ответила США по Азовскому морю

Россия возмущена обвинениями со стороны американского Госдепартамента в агрессии против Украины в Азовском море и задержании кораблей. В посольстве РФ в США выступили с заявлением и призвали Вашингтон обратить внимание на задержанных за рубежом россиян.

Российские дипломаты советуют американцам обратить внимание на задержания суден Украиной и не обвинять во всех грехах только Москву. Однако в посольстве, судя по всему, забыли о задержании силовиками ФСБ 148 судов из портов Украины.

"Госдеп в лице официального представителя Хизер Нойерт озаботился легитимными остановками для проверок судов в Азовском море. Остановками. Не арестами, не задержаниями. Примечательно, что из "сотен" судов не названо ни одно (это важно для понимания политики двойных стандартов). Госдеп сознательно ушел от этого", – заявили в посольстве и напомнили о случае с задержанием Украиной судна "Норд". – "Молчит Госдеп и о том, что 10 августа украинские силовики заблокировали в порту Херсона российский танкер "Механик Погодин". На борту находятся 12 членов экипажа".

В посольстве РФ назвали обвинения США "пустыми" и напомнили американцам о задержании россиян за рубежом, в частности напомнили об обвинении Марии Бутиной в шпионаже.

"Госдепу не удастся отвлечь от этих возмутительных случаев наше внимание. Призываем американцев прекратить вступаться за бесчинствующих на Азовском море подопечных, начать предметный диалог по проблеме российских граждан в американских тюрьмах", – обратились к США дипломаты РФ.

Как сообщалось, Госдеп США призвал Россию прекратить задержания и провокации в Азовском море. Спикер ведомства Хизер Нойерт заявила, что Москва нарушает нормы международного судоходства в Азовском море и Керченском проливе.

Недавно эксперт по вопросам безопасности, генерал-лейтенант Василий Богдан рассказывал, зачем Россия раскачивает ситуацию в Азовском море. По его словам, недавние военные учения российских кораблей вблизи украинского побережья в Азовском море могут быть ответом на скандал с арестом судна "Норд", а строительством Керченском моста Россия хочет нанести экономический удар по Украине.