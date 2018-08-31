США призвали Россию прекратить провокации в Азовском море

Госдеп винит РФ в притеснении украинских судов в Азовском море и Керченском проливе

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки призвал Российскую Федерацию прекратить задержания в Азовском море торговых судов, следующих в украинские порты.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Хезер Науэрт, размещенном на сайте американского внешнеполитического ведомства.

"Соединенные Штаты осуждают нарушение норм международного судоходства в Азовском море и Керченском проливе. Начиная с апреля, Россия задержала сотни торговых судов и в последние недели остановила не менее 16 торговых судов, которые пытались попасть в украинские морские порты", – говорится в заявлении.

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"Действия России, препятствующие морскому сообщению, являются очередным примером ее продолжающейся кампании по подрыву и дестабилизации ситуации в Украине, а также ее пренебрежения к международным нормам", – отметила Науэрт.

В этой связи она напомнила, что Соединенные Штаты поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, которые распространяются на территориальные воды.

"Мы призываем Россию прекратить нарушение норм международного судоходства в Азовском море и в Керченском проливе", – отметила пресс-секретарь Госдепартамента США.

Напомним, эксперты рассказали, что российскую стратегию "ползучей аннексии" Азовского моря нужно немедленно нейтрализовать, сохранив право Украины на коммерческий транзит через Керченский пролив.

Ранее в США сделали заявление по действиям России в Азовском море. В Госдепе призвали Россию прекратить создавать препятствия международному транспортному судоходству.

Недавно эксперт по вопросам безопасности, генерал-лейтенант Василий Богдан рассказывал, зачем Россия раскачивает ситуацию в Азовском море. По его словам, недавние военные учения российских кораблей вблизи украинского побережья в Азовском море могут быть ответом на скандал с арестом судна "Норд", а строительством Керченском моста Россия хочет нанести экономический удар по Украине.

В свою очередь политический эксперт Тарас Березовец называл любопытную причину, зачем Путину Керченский мост. Он указал, что россияне умышленно построили крымский мост на 15 метров ниже проектного, чтобы исключить заход в Азовское море крупнотоннажных судов, шедших в Мариуполь и Бердянск. Таким образом он пытается взять под контроль Азовское море.