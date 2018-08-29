Путин должен ответить за Иловайск – Геращенко

Политик призвала четко говорить в Украине, кто убийца, а не замалчивать фамилию хозяина Кремля

Президент России Владимир Путин должен ответить за гибель украинских военных во время Иловайской трагедии, где были жестоко расстреляны десятки украинских военных. Об этом написала в Facebook вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Она уверена, что виновные в Иловайской трагедии сидят в Кремле и должны понести наказание за военные преступления.

"Путин и руководство РФ должны ответить за Иловайск, Лутугино, Дебальцево… За тысячи убитых и раненых украинцев, за десятки разрушенных сел, за убитых детей, гражданское население, за расстрелянных в коридорах смерти (под Иловайском – ред.) наших военных", – написала Геращенко.

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Она поблагодарила украинцев, которые вышли на акцию по случаю годовщины Иловайской трагедии.

"Ребята, спасибо за акцию. За то, что на плакате написан правильный адресат. Надоели все эти призывы и вызовы – на партийных съездах, концертах, митингах – с требованием освободить украинских политзаключенных, закончить войну, но без адресата. Фамилию "Путин" стыдливо на этих партийных тусовках и концертах умалчивают. Военные не молчат. Они точно знают имя убийц", – отметила политик.

Отметим, сегодня в Украине вспоминают жертв Иловайской трагедии, которая произошла в августе 2014 года. Тогда в период с 24- по 29 августа развернулись ожесточенные боевые действия за город Иловайск Донецкой области, которые 29 числа закончились массовой гибелью украинских военных. По официальным данным ВСУ, общие боевые потери сил АТО во время боев в районе Иловайска составили 437 человек (погибло – 192, получили ранения – 212).

14 августа 2017 года в офис прокурора Международного уголовного суда для решения вопроса об открытии уголовного производства Главной военной прокуратурой передано информацию о собранных доказательствах совершения военных преступлений (в том числе убийства украинских военных в районе Иловайска).

Кроме того, 9 августа нынешнего года в ООН озвучили выводы об Иловайской трагедии. В докладе говорится, что серьезные нарушения прав человека и международного гуманитарного права были у обеих сторон конфликта.