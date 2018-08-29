В Украине вспоминают погибших в Иловайской трагедии: Порошенко показал душераздирающее видео

Каждая оборванная жизнь украинца на войне – это преступление российского агрессора, заявил глава государства

Сегодня в Украине вспоминают трагические события Иловайской трагедии на Донбассе в 2014 году, в которой погибли сотки украинских военных. Президент Петр Порошенко в память погибших на своей странице в Facebook опубликовал видео, созданное волонтерами.

"Каждая оборванная войной жизнь нашего защитника оставляет шрам на сердце Украины, на сердце всего народа, сердце каждого из нас. Каждая оборванная жизнь – это преступление российского агрессора, за которое он непременно понесет наказание. Эта война – наша общая боль, о которой невозможно забыть ни на минуту", – написал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Россия застала врасплох: в Генштабе объяснили причину поражения под Иловайском

Порошенко отметил, что видео в память о погибших защитниках Украины создали их собратья, волонтеры и родители.

"Благодаря им Украина остановила нашествие одной из крупнейших армий мира, сохранила свою независимость", – подчеркнул президент.

Напомним, в августе 2014 года развернулись ожесточенные боевые действия за город Иловайск Донецкой области, которые 29 числа закончились массовой гибелью украинских военных. По официальным данным ВСУ, общие боевые потери сил АТО во время боев в районе Иловайска составили 437 человек (погибло – 192, получили ранения – 212).

14 августа 2017 года в офис прокурора Международного уголовного суда для решения вопроса об открытии уголовного производства Главной военной прокуратурой передано информацию о собранных доказательствах совершения военных преступлений (в том числе убийства украинских военных в районе Иловайска).

Кроме того, 9 августа нынешнего года в ООН озвучили выводы об Иловайской трагедии. В докладе говорится, что серьезные нарушения прав человека и международного гуманитарного права были у обеих сторон конфликта.