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Путин грозится оставить Украину без импортного газа

27 апреля, 13:39

Хозяин Кремля уверяет, что Украина могла бы покупать газ у России в два раза дешевле, нежели в Европе

Sputnik/Aleksey Nikolskyi/Handout via REUTERS
Sputnik/Aleksey Nikolskyi/Handout via REUTERS.

Президент России Владимир Путин уверяет, что газоснабжение Украины полностью зависит от транзита российского газа. Об этом он заявил на пресс-конференции в Пекине.

Комментируя перспективы переговоров с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, Путин упомянул вопросы экономического характера, связанные с транзитным договором "Газпрома" с "Нафтогазом", который истекает в 2019 году.

"А если транзита не будет? Вы понимаете, что тогда не будет реверса. Ведь реверс, он же виртуальный. Наш газ, который идет в Западную Европу, – газовая труба с советских времен, как устроена? От транзитной газовой трубы идут ответвления на всю Украину. Это абсолютно известные для профессионалов вещи, публика только может это не понимает", – рассказал Путин.

По его словам, если не будет транзита, то якобы не будет и газоснабжения Украины.

"Это очень серьезный вопрос! Они валяют дурака. Занимаются какими-то политическими дрязгами вместо того чтобы подумать о рядовом гражданине Украины, который живет текущими заботами и вынужден платить непомерную цену за все эти политические фокусы", – пафосно заявил Путин.

Он также рассказал, что Украина якобы получает газ "раза в два дороже", чем могла бы получать по прямым поставкам из России.

Напомним, летом 2013 года Украина покупала у России газ по 400 долларов за тысячу кубометров, в то время как в Европе он стоил на 130 долларов дешевле.

В то же время напомним, что цена импорта газа с 329 долларов (декабрь 2018) упала до 291 доллара (февраль 2019).

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что через пять лет Украина откажется от импорта газа. "Украина должна обходиться без закупок импортного газа – за счет наращивания собственной добычи, за счет энергосбережения и за счет энергетической независимости для обеспечения этого. Ставим задачу в ближайшие пять лет обеспечить энергетическую независимость государства", – отмечал Порошенко.

Президент также напомнил, что уже зафиксированы "чрезвычайно оптимистичные" показатели уменьшения импорта газа.

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Тег газ, Путин, импорт, цена на газ

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Источник:

Интерфакс-Украина

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