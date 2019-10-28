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Путин и Меркель обсудили важный вопрос по Украине

28 октября, 16:05

Немецкий канцлер и хозяин Кремля зачастили с переговорами – последний состоялся 20 октября

/ Фото: AFP

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в котором обсуждали Украину и ситуацию в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

В связи с проведением сегодня в Брюсселе очередного раунда трехсторонних министерских консультаций Россия – ЕС – Украина Путин и Меркель обменялись мнениями относительно продолжения транзита российского газа через территорию Украины в Европу после истечения в конце 2019 года срока действия соответствующего контракта.

Кроме того, российский лидер и немецкий канцлер обсудили недавние переговоры Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которых они обсудили вопросы восстановления суверенитета и территориальной целостности Сирии.

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По обоюдной оценке, выполнение положений принятого Россией и Турцией меморандума послужит стабилизации обстановки на северо-востоке Сирии и продвижению межсирийского политического процесса, в том числе в контексте начала работы Конституционного комитета.

Читайте также: Путин согласился на газовый контракт с Украиной

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Как сообщали новости "Сегодня", на сегодняшних трехсторонних консультациях по газу между Россией, ЕС и Украиной в Брюсселе основной темой станет вопрос продления контракта на транзит газа из РФ в Европу по украинской территории после 2019 года. Министр энергетики России Александр Новак заявил, что ожидает продвижения в дальнейшем понимании транзита газа с 1 января 2020 года и поставок газа на Украину.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил: несмотря на то что "Газпром" предлагает продлить существующий контракт на транзит газа, такой вариант совершенно не устраивает Киев. По словам главы правительства, Украина рассчитывает на получение долгосрочного контракта с "Газпромом" по новым правилам, с учетом европейских требований к транспортировке голубого топлива.

В то же время 19 сентября в Брюсселе уже проходили трехсторонние консультации по транзиту газа. После встречи заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович озвучил приоритеты Украины и России на газовых переговорах. По его словам, Киев больше всего интересует транзит газа, а Москву – прямые поставки украинским потребителям.

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Сирия Ангела Меркель Владимир Путин транзит газа

Источник: Сегодня

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