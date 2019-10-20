В Кремле рассказали, о чем говорили Путин и Меркель

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Во время телефонного разговора президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель обсуждалась Украина. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин и Меркель обсудили важность выполнения договоренностей, достигнутых во время встреч на высшем уровне в "нормандском формате", а также так называемую "формулу Штайнмайера". В частности, лидеры стран говорили о разведении сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения у Золотого и Петровского.

"Что касается возможного проведения очередного саммита "нормандской четверки", то он должен быть тщательно подготовлен и увенчаться конкретными результатами. Условлено, что соответствующая работа продолжится по линии помощников лидеров и руководства внешнеполитических ведомств", – рассказали в пресс-службе Кремля.

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Кроме того, Путин и Меркель обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии.

Как сообщали новости "Сегодня", в Золотом и Петровском подготовлены новые позиции для ВСУ, куда будут отведены наши войска в случае начала процесса разведения сил. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк объяснил, что военные не окажутся в голом поле.

Напомним, согласно договоренностям в Минске, разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого должно было начаться еще 7 октября, и только в том случае, если в течение семи дней не было вооруженных провокаций. Однако за день до того, 6 октября, боевики обстреляли участок разведения сил в районе Золотого из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. В итоге 7 октября было первый раз сорвано разведение войск. В последние дни враг также регулярно атаковал в этом районе.

В то же время президент Владимир Зеленский называл главное условие для отвода войск в Петровском и Золотом. Он также четко дал понять, что по отдельности Петровское и Золотое не будут "разводиться".

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