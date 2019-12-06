Путин ищет варианты примирения с Западом: политолог о целях Кремля

kremlin.ru / Фото: kremlin.ru

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Политика президент России Владимира Путина сейчас направлена на примирение с Западом, а не на разжигание конфликта. А недавние слова главы Госдумы выбиваются из этой стратегии. Об этом рассказал в комментарии сайту "Сегодня" политолог, директор Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, комментируя скандальное заявление спикер российского парламента Вячеслава Володина.

"Хотя Володин говорит, что Путин – это Россия, но Володин – это не Путин. Чтобы не началась шизофрения, не нужно воспринимать каждое заявление чиновника как сигнал. Я не вижу в этом заявлении руководства к действию. Путин демонстрирует сейчас другие намерения – он хочет примирения с Западом. Любые новые агрессивные действия на Донбассе или в другом регионе могут порвать тактику Путина", – сказал он.

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Фесенко настаивает, что не стоит воспринимать заявлении Володина об отделении украинских территорий как новую российскую политику или подготовку к военным действиям на Донбассе.

"Риски эскалации военных действий на Донбассе всегда будут. На встрече в Париже "прорыва" там не будет, но будет некий процесс по части деэскалации конфликта. Поэтому не нужно Володина воспринимать как некий "голос Кремля", в данном случае, это характерная позиция для нынешних российских элит, но политика России имеет несколько иной характер. Она остается имперской, но Путин ищет варианты примирения с Западом и не в его интересах начинать новые агрессивные авантюры", – говорит Фесенко.

Больше об этом читайте в материале "Часть большой войны или частный случай: что означает заявление Володина об Украине".

Отметим, что на днях Вячеслав Володин пригрозил Украине выходом из ее состава "ряда областей " из-за "национализма и притеснения малых народов". Такое заявление он сделал после того, как украинские делегаты сорвали выступление на форуме ООН по вопросам меньшинств в Женеве незаконно избранного в Госдуму "депутата" от оккупированного Крыма Руслана Бальбека.

Как сообщали новости "Сегодня", заместитель министра иностранных дел Василий Боднар отметил, что Россия такими заявлениями в очередной раз пытается "разыграть национальный вопрос" в Украине. Что еще ответили Володину в МИД Украины.

В свою очередь в Кремле, комментируя заявления Володина, отметили, что внешнюю политику РФ определяет президент Владимир Путин, а не Госдума.

А тем временем в Украине оценивают возможные варианты развития событий и ожидания от встречи Нормандской четверки и возможной встречи Зеленского с Путиным. Подробней смотрите в сюжете:

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