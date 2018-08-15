Путин надеется втихую договориться с Трампом по Украине – генерал

Украине нужно вернуть внимание США и Великобритании к проблемам Крыма и Донбасса, чтобы президент России Владимир Путин не решил судьбу захваченных регионов за спиной Киева. Об этом заявил эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан, передает "Апостроф".

"Мягкая позиция руководителей некоторых государств, прежде всего США, дает Путину основания надеяться, что он все-таки как-то сможет договориться с Вашингтоном об Украине за ее спиной. Но никаких соглашений о нас без нас быть не может. Я когда-то писал о том, что Украина может стать заложником геополитического выяснения отношений. А именно так Кремль и действует: цепная агрессия охватила Приднестровье, Грузию, Крым, Донбасс, Сирию. Путин пытается торговаться по каждой из этих позиций", – сказал эксперт.

Он отметил, что Россия пытается игнорировать "Минск-1", "Минск-2" и "нормандский формат".

"Мы видим, что позиция – это категорическое "нет" урегулированию. Только на их условиях и с использованием той "формулы Штайнмайера". Она фактически законсервирует ситуацию на временно оккупированных территориях – они останутся под протекторатом России, ни о какой реинтеграции в Украину речи идти не будет. Это будет постоянная забота, или, скажем так, нож в спину, который постоянно крутят из стороны в сторону", – подчеркнул генерал.

Он выразил мнение, что для реализации Минских соглашений нужно интенсивнее подключать США и Великобританию в качестве гарантов, которые в свое время подписывали Будапештский меморандум.

"Один из гарантов нашего суверенитета нарушил нашу территориальную целостность, оккупировал Крым и часть Донбасса. Если в полной мере задействовать Лондон и Вашингтон в урегулировании российской агрессии против Украины, то, на мой взгляд, есть оптимистичные ожидания относительно уступок путинского режима", – подчеркнул Богдан.

Он также назвал ошибкой разделение "на определенном этапе наших проблем с Российской Федерацией вопроса Крыма и Донбасса".

"Их надо объединить, а мы должны требовать от агрессора возвращения всех оккупированных территорий. Все это должно произойти в рамках международного права и – главное – двустороннего договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией. Сейчас это звучит иронично, но он пока действует", – резюмировал он.

Ранее генерал объяснил, какие могут быть дальнейшие действия Кремля против Украины.