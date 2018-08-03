Санкции не заставят Путина уйти из Крыма и Донбасса – французский эксперт

Санкции против России в нынешнем виде не помогут освободить оккупированный Крым и выгнать ее с Донбасса. Такое мнение высказал в интервью сайту "Сегодня" политический аналитик Денис Колесник, который уже давно живет в Париже.

По его словам, санкции никогда не решали проблемы урегулирования конфликта. "Есть санкции или нет, Россия из Крыма не уйдет", считает эксперт, по крайней мере, в существующей сегодня форме санкций.

"Часть санкций привязана к Донбассу, поэтому логично, если Россия оттуда уходит, то и санкции будут сняты. Та же ситуация и по Крыму. Опять же, "план Мореля" и "формула Штайнмайера" появились в 2015 году, когда у Украины были не лучшие переговорные позиции. Но даже это не помешало Киеву не согласиться и, как мы видим, еще никто не заставил Украину выполнять пункты этих планов. Однако, с другой стороны, на то время, возможно, и правильно было предлагать Москве как можно больше, чтобы получить хоть что-то".

Колесник пессимистично относится к санкциям и уверен, что они не заставят Россию убраться из Украины.

"Есть санкции, которые привязаны к Крыму, а есть санкции, которые привязаны к Донбассу. Это санкции Европейского Союза, частью которого является и Франция. Это в НАТО консенсус: когда одна сторона против – консенсус не достигнут и решение не принимается. А ЕС работает несколько иначе. К санкциям можно относиться по-разному. Я лично к санкциям отношусь так себе. Конечно, хорошо, когда они есть, но это не то, что заставит Россию уйти из Донбасса, или вернуть Крым".

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Как рассказывал политический эксперт Виталий Портников, у Путина есть три варианта по Донбассу – заморозка конфликта, отказ от военных действий ради выборов на оккупированных территориях в последующем с лояльной властью и полный уход из Украины, но с возможностью сохранить лицо. Он считает, что Москва сейчас загнана в такое положение, что нужно принимать какие-то решения по Украине.

В свою очередь эксперт Американского совета по внешней политике Стивен Бланк назвал причину, почему Путин не может отдать Донбасс. По его словам, Россия проиграла в Украине стратегически и потеряла больше, чем получила от агрессии, поэтому уход с Донбасса обернется для хозяина Кремля катастрофой – он потеряет престиж и власть среди своих элит.