Путин назвал условия передачи Украине контроля над границей

Хозяин Кремля снова настаивает на очередности выполнения договоренностей, как они записаны в минском документе

/ Фото: kremlin.ru

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Президент России Владимир Путин заявил, что передаст Киеву контроль над границей в части Донецкой и Луганской областей после полного выполнения Минских соглашений. Об этом он сказал во время большой ежегодной пресс-конференции.

Он перечислил последовательность выполнения пунктов минского документа.

"Есть пункт, который говорит о выводе наемников и иностранных войск и о закрытии границы. Закрытие границы, согласно с Минскими соглашениями, должно начаться на второй день после проведения выборов. И закончится только после всеобъемлющего политического урегулирования, которое предполагает внесение изменений в Конституцию Украины и предоставление непризнанным "республикам" таких прав, которые в Минских соглашениях прописаны. Вот когда это будет сделано, тогда и будет полное закрытие границы", – сказал Путин.

Отметим, что Россия сама не выполняет даже первых пунктов Минских соглашений – прекращение огня, вывод войск с Донбасса и разоружение боевиков, поскольку Путин продолжает отрицать присутствие на Донбассе своих военных.

Как сообщали новости "Сегодня", в Париже после "нормандских переговоров" на пресс-конференции Зеленский заявлял, что у него с Путиным разные абсолютно взгляды по поводу передачи границы. По его словам, он пытался договориться о передаче контроля над границей до выборов, а российский лидер ссылался на договоренности, которые были подписаны три года назад другим украинским президентом.

Также отметим, что Киев собрался внести изменения в договоренности по Донбассу от 2015 года. Так, президент Владимир Зеленский говорил, что Киев постарается изменить некоторые положения Минских соглашений.

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