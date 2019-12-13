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Зеленский: Мы постараемся изменить некоторые положения Минских соглашений

13 декабря, 00:25

По словам президента, єто будет очень сложно сделать

/ Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что украинская сторона постарается изменить некоторые положения Минских соглашений, хотя это и будет непросто сделать, в частности, по вопросу передачи границы под контроль Украине.

"Это будет очень сложно сделать, но мы должны это сделать. Мы должны с вами понимать, что со времен "Минска" прошло четыре года, все меняется в нашей жизни. Мы понимаем, что не моя команда подписывала "Минск", но мы, как власть, должны выполнять те условия, на которые пошла тогдашняя власть. Но я уверен, что некоторые вещи мы сможем изменить, и будем менять", - сказал он в эфире одного из украинских телеканалов в четверг вечером.

Зеленский подчеркнул, что тот же пункт о передаче Украине под контроль границы с Российской Федерацией на Донбассе после проведения там местных выборов не является позицией нынешнего руководства государства. "Я об этом сказал, не знаю сколько раз, и это окончательное решение", – заявил он.

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Как сообщали новости "Сегодня", представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Резников заявлял, что Киев подготовит изменения в Минские соглашения к следующей встрече "Нормандской четверки". Подготовленную редакцию соглашений потом хотят обсудить с политическими советниками и министрами иностранных дел.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский назвал главную проблему Минских соглашений. Он называет "Минск" неэффективным и считает, что его нужно пересмотреть в "нормандском формате".

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Донбасс изменения границы контроль Владимир Зеленский минские соглашения

Источник: Интерфакс-Украина

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