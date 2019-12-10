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У нас с Путиным разные абсолютно взгляды по поводу передачи границы — Зеленский

10 декабря, 03:26

«Я, естественно, поднимаю вопрос о том, чтобы передача границы была до проведения местных выборов», - Зеленский

/ Фото: REUTERS/Charles Platiau/Pool

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что в рамках "нормандских встреч" будет найден единый подход к решению ключевых вопросов по Донбассу.

"У нас с президентом РФ, говорю откровенно, разные абсолютно взгляды по поводу передачи границы, а также того, когда это возможно", – сказал Зеленский на брифинге по результатам саммита в Париже.

Украинский президент отметил: "Президент РФ … говорит о том, что в Минске наш бывший президент Петр Алексеевич ( Петр Порошенко — Ред.) подписывал (норму) о передаче границы после выборов, я естественно поднимаю вопрос о том, чтобы передача границы была до проведения местных выборов", – сказал он.

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По словам Зеленского, у него аргументированная позиция, но пока что у них с президентом России разный взгляд на этот вопрос.

Видео: Официальный сайт президента Украины

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Он также выразил надежду на то, что в таких встречах и находится общий подход к решению таких вопросов.

Также ранее Зеленский рассказал, когда может состояться обмен удерживаемыми лицами.

Добавим, что Зеленский перед Путиным назвал три нерушимых принципа.

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Россия переговоры Донбасс граница Украина Владимир Зеленский Нормандская четверка Владимир Путин нормандский формат

Источник: Интерфакс-Украина

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