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Путин пожаловался Макрону на отношение к россиянам в Украине

Сегодня, 18:25

В Кремле обратили внимание Парижа на недопуск российских наблюдателей на украинские выборы

Эммануэль Макрон и Владимир Путин.
Эммануэль Макрон и Владимир Путин.. Фото: AFP
Путин пожаловался Макрону на отношение к россиянам в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/837/264/5c6837264e73b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/837/264/5c6837264e73b.jpg Политика В Кремле обратили внимание Парижа на недопуск российских наблюдателей на украинские выборы

Президент России Владимир Путин пожаловался президенту Франции Эммануэлю Макрону на антироссийскую кампанию в Украине в контексте подготовки к президентским выборам. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля по итогам телефонных переговоров глав государств.

"При обмене мнениями по Украине Владимир Путин привлек внимание Эммануэля Макрона к активизировавшейся в контексте предстоящих в марте президентских выборов антироссийской кампании киевских властей", – говорится в сообщении.

Среди прочего, в Кремле напомнили о недопуске российских наблюдателей на выборы, а также отказ от организации избирательных участков в России.

При этом участники переговоров акцентировали внимание на необходимости совместной работы, в том числе в рамках "нормандского формата". Стоит добавить, что российскую оккупацию Донбасса в Кремле назвали "внутриукраинским конфликтом".

Как известно, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №9524, которым предлагается на законодательном уровне запретить России присылать наблюдателей на украинские выборы. Инициаторами проекта закона выступил ряд народных депутатов. В свою очередь, ЦИК Украины напомнила иностранным наблюдателям о том, что Россия признана агрессором, и предупредила иностранные государства и международные организации о тщательном отборе официальных наблюдателей на выборы президента.

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Тег Россия, Путин, россияне, президентские выборы, Макрон, Выборы президента Украины 2019

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