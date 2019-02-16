Путин пожаловался Макрону на отношение к россиянам в Украине
В Кремле обратили внимание Парижа на недопуск российских наблюдателей на украинские выборы
Президент России Владимир Путин пожаловался президенту Франции Эммануэлю Макрону на антироссийскую кампанию в Украине в контексте подготовки к президентским выборам. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля по итогам телефонных переговоров глав государств.
"При обмене мнениями по Украине Владимир Путин привлек внимание Эммануэля Макрона к активизировавшейся в контексте предстоящих в марте президентских выборов антироссийской кампании киевских властей", – говорится в сообщении.
Среди прочего, в Кремле напомнили о недопуске российских наблюдателей на выборы, а также отказ от организации избирательных участков в России.
При этом участники переговоров акцентировали внимание на необходимости совместной работы, в том числе в рамках "нормандского формата". Стоит добавить, что российскую оккупацию Донбасса в Кремле назвали "внутриукраинским конфликтом".
Как известно, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №9524, которым предлагается на законодательном уровне запретить России присылать наблюдателей на украинские выборы. Инициаторами проекта закона выступил ряд народных депутатов. В свою очередь, ЦИК Украины напомнила иностранным наблюдателям о том, что Россия признана агрессором, и предупредила иностранные государства и международные организации о тщательном отборе официальных наблюдателей на выборы президента.
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