Путин предлагает лидерам Запада экономический рост: эксперт о ситуации с Донбассом

Отношение Франции и Германии с Россией идет по синусоиде, говорит Евгений Магда

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На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 1 октября Украина согласилась на "формулу Штайнмайера" – механизм введения в действие закона об особом статусе Донбасса. Но исключительно немецкой инициативой это считать нельзя. По словам украинских дипломатов, впервые о "формуле Штайнмайера" шла речь в письме министров иностранных дел Германии и Франции к их российскому коллеге.

Но все эти документы больше отвечают интересам России, чем Украины. А Париж и Берлин методично склоняют Киев пойти на уступки, мол, только таким образом на Донбассе наступит мир.

Об этом директор Института мировой политики Евгений Магда рассказал в комментарии сайту "Сегодня" .

"На 2014 год, когда это происходило, у Штатов и России был период оттепели и перезагрузки отношений. Поэтому Германия и Франция взяли на себя ответственность за урегулирование и хотели показать, что могут договориться с Россией. И если мы посмотрим на процесс коррекции их позиции, она идет по синусоиде: сначала ближе к России, потом ближе к нам, теперь снова ближе к России. Но они отстаивают прежде всего собственные интересы", – говорит эксперт.

Он заметил, что сейчас Берлин и Париж борются за доступ к огромному потребительскому российскому рынку.

"Путин им предлагает выйти на российский рынок с их высокотехнологическими товарами. То есть, он им, фактически, предлагает экономический рост. Ни один демократически избранный лидер отказаться не в состоянии. Меня в этой ситуации честно говоря удивляют заявления Владимира Зеленского, что мы под все это можем присоединить США. Я не понимаю, зачем им эта головная боль. Это такая же иллюзия, как и то, что можно по свистку вызвать Бориса Джонсона (премьера Великобритании – К.З. ), который начнет заниматься реализацией Минских договоренностей, вместо того, чтобы убеждать британских парламентариев проголосовать за Brexit", – говорит Евгений Магда.

Напомним, бывший замминистра обороны США, эксперт Центра Байдена Майк Карпентер в интервью сайту "Сегодня" заявил, что участие президента США Дональда Трампа в "нормандском формате" не в интересах Украины и не может гарантировать ей защиту суверенитета.

Читайте больше на сайте "Сегодня": "На пути к миру: чьи интересы защищают Франция и Германия на самом деле" .

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