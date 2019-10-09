Трампу не место в "нормандском формате": в США назвали причину

США должны быть вовлечены в переговорный процесс, но не при нынешнем американском президенте, считает Карпентер

/ Фото: AFP

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Участие президента США Дональда Трампа в "нормандском формате" не в интересах Украины и не может гарантировать ей защиту суверенитета. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" бывший замминистра обороны США, эксперт Центра Байдена Майк Карпентер.

По его мнению, "нормандский формат" – это не самый лучший формат, потому что он исключает США – партнера Украины по вопросам безопасности №1. Он считает, что Украина вряд ли выиграет от присоединения Трампа к переговорам.

"Но на самом деле мне не кажется, что вам действительно нужно присутствие Трампа за столом переговоров с другими лидерами обсуждать Украину. Потому что я не уверен, что это будет гарантировать суверенитет Украине и защиту, в отличие от большинства членов его правительства. К примеру, бывший министр обороны Джеймс Мэттис. Это, я думаю, стало одной из причин, почему Мэттис уволился. Это будет очень опасно для Трампа – быть за столом переговоров. И я не думаю, что это будет в интересах Украины. В долгосрочной перспективе, думаю, США нужно быть вовлеченными в процесс", – сказал Карпентер.

Бывший чиновник Пентагона считает, что подключение США к переговорам по Донбассу не целесообразно при президентстве Трампа.

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст интервью с Майком Карпентером: "Не думаю, что участие Трампа в "нормандском формате" в интересах Украины".

Напомним, что вопрос привлечения новых участников в переговоры по Донбассу уже не раз обсуждался в Украине. Так, помимо США, предлагались варианты с Британией и Китаем. Однако в первую очередь в Украине хотят "заполучить" американцев. Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский заявлял, что пока подключение США к "нормандскому формату" не планируется, однако рассказал о действиях в случае отсутствия прогресса "нормандских переговоров".

Отметим, что в США заявляют о готовности включиться в переговоры по Донбассу, однако отмечают, что это может быть возможно с согласия всех участников "нормандского формата", особенно Москвы. В России озвучили позицию о присоединении США к "нормандскому формату".

Смотрите также на видео подробности вокруг ситуации с "формулой Штайнмайера", которая якобы призвана урегулировать конфликт на Донбассе:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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