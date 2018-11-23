Путин прибыл в Крым: в Кремле назвали цель незаконного визита

Президент России Владимир Путин прибыл в оккупированный Крым, где принимает участие в заседании президиума Госсовета по выполнению национальных целей и стратегических задач развития РФ до 2024 года. Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

"Путин прилетел в Крым…", – сообщил он. По его словам, вместе с ним на оккупированный украинский полуостров прибыло и другое руководство России, с которым Путин обсуждает выполнение намеченных задач в отношении реализации "планов по стратегическому развитию России".

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"К сегодняшнему заседанию в гостинице "Мрия" (Ялта) накануне уже встретилось руководство России для обсуждения этого вопроса в рабочих группах, а сегодня продолжится работа под руководством Путина", – сказал Песков и добавил, что после этого заседания российский лидер еще может задержаться в Крыму для встреч с представителями своей администрации.

Отметим, что президент РФ незаконно попал на полуостров, нарушив законы Украины. Согласно украинскому законодательству, для посещения временно оккупированной территории Путин должен был отправить соответствующий запрос в компетентные органы Украины.

Напомним, последний раз Путин был в Крыму еще в мае. Тогда она начал свой визит на оккупированный полуостров с посещения Керченского моста, а потом отправился в Севастополь. Там он заявлял, что на незаконном "референдуме" в 2014 году жители Крыма якобы показали настоящую демократию.

А вот летом президент РФ говорил, что нет условий, при которых он мог бы вернуть Крым Украине. В интервью австрийскому телеканалу он пытался убедить собеседника в неконституционности происходящих в Украине событий (Майдан 2014-го), а также якобы в Крым "поездами начали направлять националистов", и у жителей полуострова якобы возникло желание защититься.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.