Путин прибыл в Париж на переговоры по Донбассу

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Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на переговоры в "нормандском формате".

Российского лидера встречал почетный караул и представители французской стороны. Президент Франции Эммануэль Макро не встречает лидеров государств в аэропорту, а уже примет их в Елисейском дворце.

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Как сообщали новости "Сегодня", президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж еще вчера, 8 декабря. Первым делом встретиться с французским лидером Эммануэлем Макроном. В Офисе президента подтвердили, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным планируется вечером.

Напомним, что лидеры Франции, Германии, Украины и России соберутся за одним столом впервые с 2016 года. До этого было пять "нормандских встреч" – две в 2014-м, две в 2015-м и последняя в октябре 2016 года. Отметим, что главный вопрос переговоров – мир на Донбассе, однако каждая сторона будет преследовать свои интересы. Например, Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования ради налаживания бизнес-отношений с Москвой и не сильно вникают в тонкости процесса; Россия хочет протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками. А вот украинская сторона хочет получить контроль над границей (войска РФ и боевики убираются с Донбасса), развести войска по всей линии разграничения для прекращения огня, окончательный обмен пленными "всех на всех". Отметим, что вишенкой на торте переговоров может стать договоренность о выборах на Донбассе. Читайте все подробности с фото и видео встречи "Нормандской четверки" в Париже.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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