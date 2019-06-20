Путин рассказал, что думает о Зеленском
Хозяин Кремля рассказал, что президент Украины должен сделать для прекращения войны на Донбассе
Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что для урегулирования ситуации на Донбассе президент Украины Владимир Зеленский должен начать переговоры с боевиками.
Россияне вместо вопроса предложили российскому лидеру сделать шаг навстречу в вопросе первого контакта с Зеленским для разрешения ситуации на востоке Украины, на он ответил: "Он талантливый человек. Я помню его выступления на КВНе в Москве в 2000-х годах – все это было талантливо и смешно. Но то, что мы сейчас видим, – не смешно. Это не комедия, это трагедия. И если он стал главой государства, нужно эти проблемы (по Донбассу – ред.) решать".
Путин прокомментировал заявление Зеленского во время визита в Париж, что не собирается разговаривать с сепаратистами т.н. "Л/ДНР".
"А как тогда решать эту проблему? В современной истории нет ни одного примера, когда конфликты такого рода решались бы без прямого диалога между конфликтующими сторонами. Это просто невозможно", – подчеркнул российский президент.
Как сообщали новости "Сегодня", 17 июня во время визита в Париж президент Украины четко заявил, что Киев не будет вести диалог с боевиками по урегулированию ситуации на востоке страны.
"Мы не готовы к диалогу с сепаратистами. Мы готовы действовать в минском формате, мы готовы в минском формате продолжать отношения", – сказал он и добавил, что Киев будет действовать в рамках Минских соглашений.
Также Зеленский рассказывал, какие вопросы поднимет при встрече с Путиным. Украинский президент планирует четко обозначить позицию по Крыму и Донбассу.
Смотрите также видео, в котором Путин рассказывает о санкциях против России и потерях на десятки миллиардов:
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