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Путин рассказал, что думает о Зеленском

20 июня, 15:32

Хозяин Кремля рассказал, что президент Украины должен сделать для прекращения войны на Донбассе

Фото: Сегодня

Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что для урегулирования ситуации на Донбассе президент Украины Владимир Зеленский должен начать переговоры с боевиками.

Россияне вместо вопроса предложили российскому лидеру сделать шаг навстречу в вопросе первого контакта с Зеленским для разрешения ситуации на востоке Украины, на он ответил: "Он талантливый человек. Я помню его выступления на КВНе в Москве в 2000-х годах – все это было талантливо и смешно. Но то, что мы сейчас видим, – не смешно. Это не комедия, это трагедия. И если он стал главой государства, нужно эти проблемы (по Донбассу – ред.) решать".

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Путин прокомментировал заявление Зеленского во время визита в Париж, что не собирается разговаривать с сепаратистами т.н. "Л/ДНР".

"А как тогда решать эту проблему? В современной истории нет ни одного примера, когда конфликты такого рода решались бы без прямого диалога между конфликтующими сторонами. Это просто невозможно", – подчеркнул российский президент.

Как сообщали новости "Сегодня", 17 июня во время визита в Париж президент Украины четко заявил, что Киев не будет вести диалог с боевиками по урегулированию ситуации на востоке страны.

"Мы не готовы к диалогу с сепаратистами. Мы готовы действовать в минском формате, мы готовы в минском формате продолжать отношения", – сказал он и добавил, что Киев будет действовать в рамках Минских соглашений.

Также Зеленский рассказывал, какие вопросы поднимет при встрече с Путиным. Украинский президент планирует четко обозначить позицию по Крыму и Донбассу.

Смотрите также видео, в котором Путин рассказывает о санкциях против России и потерях на десятки миллиардов:


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Тег Путин, Донбасс, Зеленский, боевики

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