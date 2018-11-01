Российские санкции против Украины: почему это больше пропаганда, чем политика

Кремль своими новыми санкциями против украинских политиков и бизнесменов стремится продемонстрировать свое негативное отношение к ним из-за проукраинской деятельности. И суть не в том, что у большинства украинских политиков из санкционного списка Кремля нет вообще никаких активов и сбережений в России, а посещать РФ они не собирались. Суть в том, что Кремль хочет внушить россиянам тезис о недружественности Украины. Такое мнение в комментариях сайту "Сегодня" высказали политические эксперты и аналитики.

"Россияне принимают санкционные решения не из-за того, едут ли подсанкционные украинцы в РФ, или не едут, а в связи с тем, чтобы продемонстрировать свое негативное отношение к ним и как-то навредить кому-то из фигурантов списка. Так, против нардепа Владимира Арьева РФ ввела санкции, потому что он регулярно ездит в Парламентскую ассамблею Совета Европы, (где последовательно отстаивает проукраинскую позицию на международной арене. – Авт.), а писательница Лариса Ницой туда попала, потому что у нее такая бурная деятельность, и россияне хотят показать, что они ее осуждают", – пояснил политолог Александр Палий в комментарии сайту "Сегодня" .

В то же время, комментируя невключение с черный список премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, но введение санкций против спикера Верховной Рады Андрея Парубия, эксперт отметил, что все равно "Путин пытается вбить колья в отношения Украины и РФ".

"Россией делается все, чтобы вбить эти колья, расширить круг этих проблем", – сказал он.

Эксперт Александр Охрименко пояснил, что РФ вводит персональные санкции против некоторых проукраинских деятелей, скорее из пропагандистских соображений.

"Например, РФ введет санкции против [спикера Верховной Рады Андрея] Парубия, но ему это будет глубоко наплевать. Он все равно туда не поедет в любом случае. Или введут санкции против "казака Гаврилюка". Ну и что, он туда ехать и не собирается. Ну да, введут, и что?! В "черный список" попали одиозные, по мнению Москвы, лица, например, тот же [экс-лидер "Правого сектора", нардеп Дмитрия] Ярош, Ницой, [экс-нардеп от ВО "Свобода" Ирина] Фарион. Так они и неофициально не едут в РФ, а будет, что не смогут официально въехать на территорию России. Санкции введут против действительно таких "одиозных" лиц, которых очень часто в РФ критикуют и высмеивают… Например, запретят въезд Ницой. И что, она после этого поедет в Россию? Да, конечно, не поедет!", – пояснял Охрименко, прогнозируя, что после опубликования нового черного списка РФ отношения между Украиной и Россией не изменятся, санкции – носят формальный характер.

Отсутствие первых лиц украинского государства в санкционном списке России против украинских политиков, общественников и бизнесменов – это следование Кремлем негласным правилам мировой практики при введении ограничительных мер против тех или иных топовых официальных лиц стран.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, оценивая обновленный черный список РФ против украинских физлиц.

"Все объясняется очень просто. Скажу для сравнения: а Путин есть хоть в одном санкционном списке? Нет такой мировой практики, чтобы вводить санкции против первых лиц государств. Иначе всё – о каких переговорах тогда может идти речь и т.д.?!Это – общепринятая практика. Если же какой-то глава государства попадает в санкционный список, то это уже все, на грани объявления войны. Поэтому нет Путина ни в одном санкционном списке не только у нас, но и в европейских, и американских списках его тоже нет главы РФ. Точно также россияне не включают в нашего главу государства в свой санкционный список. Но то, что включили Алексея Порошенко, хотя казалось бы, какое отношение к публичным антироссийским вещам он имеет. Вроде бы нет. Либо он лично что-то такое специальное сделал плохое России? Да тоже – вроде бы нет. Петра Порошенко они включить не могут в санкционный список, согласно международным правилам, но включили его сына, и это означает демонстрацию негативного отношения России к Петру Порошенко", – пояснил эксперт.

Как сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев 1 ноября подписал постановление правительства РФ № 1300 о введении специальных экономических мер в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.

В обновленный черный список РФ помимо ряда нардепов, политиков, общественных деятелей и бизнесменов из топовых украинских официальных лиц был включен спикер Верховной Рады Андрей Парубий, замглавы ВРУ Оксана Сыроид, ряд народных депутатов из разных фракций и отдельные министры украинского правительства.

Ранее на официальном сайте Кремля был опубликован указ президента РФ о специальных экономических мерах, которые будут приняты в ответ на санкции Украины против РФ. Правительству РФ было поручено "определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры", а также "определить специальные экономические меры, применяемые в отношении физических и юридических лиц".