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Путин стремится к новой эпохе империй: что будет, если его не остановить в Украине

7 июля, 17:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Единственным разумным ответом на агрессивную политику России является сдерживание

На Западе давно признают, что именно Украина защищает их от агрессии России. Поэтому цивилизованный мир должен отвечать на агрессию Москвы сдерживанием и не допустить возвращения нашей страны в орбиту Москвы.

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Об этом говорится в статье для Atlantic Council "Царь Путин стремится к новой эпохе империй", сообщает сайт Киевского форума по безопасности.

Авторами статьи выступили заместитель министра иностранных дел Украины в 2014 году, член правления Фонда "Открой Украину" Даниил Лубкивский и соучредитель Украинского кризисного медиацентра и основательница One Philosophy Group Наталья Попович.

"Путинский агрессивный образ новой эпохи империй – это экзистенциальный вызов для Запада. И теперь у него есть еще шестнадцать лет для достижения своей цели. Если Путина не остановить в Украине, цена его сдерживания будет только расти", – говорится в статье.

Авторы отмечают, что риски для Украины сегодня вряд ли могут быть еще выше, и, "если Украину заставят вернуться в российскую орбиту, последствия этого будут ощущаться далеко за пределами бывшего СССР".

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Именно поэтому, отмечают Лубкивский и Попович, критически важно понимать, что сохранение суверенитета Украины необходимо не только для самого государства, но и для всего западного мира, поскольку внешняя политика Кремля будет остановиться только агрессивней.

"И словом, и делом Путин показал, что он отвергает современный международный порядок, основанный на правилах, и стремится вернуть вспять историю 1991 года. Западу необходимо посмотреть шире и увидеть общий ревизионистский мотив, который объединяет, казалось бы, не связанные между собой действия России, начиная от военной интервенции в Сирии и убийств в ЕС к кибератакам и дезинформационным кампаниям на Западе. Европейским политикам больше не следует рассматривать такие проекты, как Nord Steam 2, в чисто экономическом смысле, а правительствам Запада нужно рассматривать растущий перечень враждебных действий России как отдельные инциденты. Зато единственным разумным ответом на все более агрессивную Россию является сдерживание", – говорится в статье.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в России состоялся референдум по внесению изменений в Конституцию, что позволило обнулить президентские сроки нынешнего хозяина Кремля Владимира Путина. Читайте об этом подробней в статье "Путин переписал Конституцию России: к чему готовиться Украине и миру".

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Россия запад Владимир Путин

Источник: Сегодня

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