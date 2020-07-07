Путин стремится к новой эпохе империй: что будет, если его не остановить в Украине

На Западе давно признают, что именно Украина защищает их от агрессии России. Поэтому цивилизованный мир должен отвечать на агрессию Москвы сдерживанием и не допустить возвращения нашей страны в орбиту Москвы.

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Об этом говорится в статье для Atlantic Council "Царь Путин стремится к новой эпохе империй", сообщает сайт Киевского форума по безопасности.

Авторами статьи выступили заместитель министра иностранных дел Украины в 2014 году, член правления Фонда "Открой Украину" Даниил Лубкивский и соучредитель Украинского кризисного медиацентра и основательница One Philosophy Group Наталья Попович.

"Путинский агрессивный образ новой эпохи империй – это экзистенциальный вызов для Запада. И теперь у него есть еще шестнадцать лет для достижения своей цели. Если Путина не остановить в Украине, цена его сдерживания будет только расти", – говорится в статье.

Авторы отмечают, что риски для Украины сегодня вряд ли могут быть еще выше, и, "если Украину заставят вернуться в российскую орбиту, последствия этого будут ощущаться далеко за пределами бывшего СССР".

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Именно поэтому, отмечают Лубкивский и Попович, критически важно понимать, что сохранение суверенитета Украины необходимо не только для самого государства, но и для всего западного мира, поскольку внешняя политика Кремля будет остановиться только агрессивней.

"И словом, и делом Путин показал, что он отвергает современный международный порядок, основанный на правилах, и стремится вернуть вспять историю 1991 года. Западу необходимо посмотреть шире и увидеть общий ревизионистский мотив, который объединяет, казалось бы, не связанные между собой действия России, начиная от военной интервенции в Сирии и убийств в ЕС к кибератакам и дезинформационным кампаниям на Западе. Европейским политикам больше не следует рассматривать такие проекты, как Nord Steam 2, в чисто экономическом смысле, а правительствам Запада нужно рассматривать растущий перечень враждебных действий России как отдельные инциденты. Зато единственным разумным ответом на все более агрессивную Россию является сдерживание", – говорится в статье.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в России состоялся референдум по внесению изменений в Конституцию, что позволило обнулить президентские сроки нынешнего хозяина Кремля Владимира Путина. Читайте об этом подробней в статье "Путин переписал Конституцию России: к чему готовиться Украине и миру".

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