Путин переписал Конституцию России: к чему готовиться Украине и миру

Владимир Путин будет править Россией минимум до 2030 года, а может, и до 2036-го. Таковы результаты всероссийского референдума по поправкам в Конституцию РФ, главная из которых – обнуление президентских сроков Путина. Голосование, продолжавшееся целую неделю, завершилось 1 июля. На следующий день ЦИК РФ объявил результаты: "за" проголосовали 77,92% россиян, "против" – 21,27%. Но доверия они не вызывают, ведь людей заманивали на участки даже деньгами. Чтобы изобразить хоть какую-то демократию, Ненецкий округ (Архангельская область) сделали единственным, где большинство жителей – 55,25% – проголосовали "против".

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Запад осудил прошедший в России референдум, заявив, что никогда не признает голосование в украинском Крыму. В Кремле результаты уже назвали "триумфальным доверием Путину". На пропагандистских федеральных российских каналах пошли еще дальше, сказав, что на референдуме в 1993 году россияне голосовали за американско-ельцинский проект Конституции, а сейчас будут жить по путинскому. Более того, в Комитете Совета Федерации по международным делам заявили, что после референдума Россия не ограничится Крымом и "будет прирастать территориями".

К чему готовиться Украине

Транзит власти в РФ от Путина к некоему преемнику, о котором так много говорили, оказался пшиком. Путин переписал Конституцию под себя, обнулив свои президентские сроки, а ЦИК выдал нужные результаты. Явка – 67,97%. Самая высокая поддержка поправок в Чечне – 97,92%. Хотя, это и неудивительно. Глава Чечни Рамзан Кадыров недавно заявил: "Я всегда говорил: мы должны избрать Владимира Путина пожизненным президентом".

Следить за ходом голосования независимых международных наблюдателей не допустили. Исключение сделали лишь для дружественных Кремлю немецких депутатов Бундестага от праворадикальной партии "Альтернатива для Германии", которые ездили в незаконно оккупированный Россией Крым и "ДНР"/"ЛНР". На камеры немецкие политики рассказывали, что голосование проходит без нарушений, хотя в реальности все было с точностью до наоборот.

В украинском Крыму оккупационные "власти" развернули голосование прямо на скамейках во дворах, на детских площадках и даже возле багажника автомобиля. В некоторых крымских городах за голосование предлагали деньги и проводили лотереи, разыгрывая автомобиль. Бюллетень мэра Якутска Сарданы Авксентьевой, которая голосовала против, в СМИ и вовсе отфотошопили. И таких скандальных случаев по всей России полно.

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Но пропагандистскую машину не остановить. По всем федеральным каналам рассказывали о триумфальном референдуме, а члены Совета Федерации вслед за Путиным вновь заговорили о территориальных претензиях.

"Вот мы, когда говорим про Крым, Камчатку, Сахалин, Курилы… Да Россия будет только прирастать своими территориями, возвращая то, что было нам завещано предками. И в Конституции прямо об этом указывается – будет прирастать", – заявил Алексей Кондратьев, член Комитета Совета Федерации по международным делам.

На самом деле Кондратьев соврал. В проголосованных путинских изменениях в Конституцию РФ такого нет. Есть лишь поправка о запрете отчуждения российских территорий, на основе которой вносятся изменения в Уголовный и Административный кодексы. То есть если следующий после Путина президент захочет вернуть Украине Крым, придется менять законодательство и Конституцию или он сядет в тюрьму, ведь в Кремле считают полуостров "своим".

В своем блоге для сайта "Сегодня" первый замдиректора Центра "Нова Європа" Сергей Солодкий пишет, что политика Путина по возвращению Украины в российскую сферу влияния будет усиливаться и проявляться в постоянных информационных и политических провокациях.

"Проблема в том, что иногда Запад подает неоднозначные сигналы России, фактически вдохновляя ее на дальнейшие агрессивные действия. То ли это колебания отдельных западных стран о продлении санкций, попытки восстановить в G8, или когда речь идет о конфликтных ситуациях между трансатлантическими союзниками, которые возникают все чаще. Единство США и Европы, усиление давления, необратимость сурового наказания – единственный путь достичь изменений если не нынешнего, то хотя бы будущего руководства России, сколько бы этих изменений не пришлось ждать", – считает Сергей Солодкий.

Путин идет на досрочные выборы?

В российских СМИ и Telegram-каналах снова заговорили о досрочных выборах в Госдуму и даже президента. Но если полгода назад все обсуждали декабрь, как возможную дату проведения выборов, то теперь сроки сместились на весну-2021. Мол, будет очередная годовщина аннексии украинского Крыма и можно снова сыграть на патриотичных чувствах россиян.

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На деле же все несколько циничнее. В Кремле полагают, что рейтинги Путина стали жертвой непопулярной пенсионной реформы, которая стартовала в 2019 году, а проведение досрочных выборов позволит перезаключить общественный договор. Но согласия между башнями Кремля (российскими элитами в окружении Путина) нет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков недавно заявил, что планов по досрочным выборам или каким-то кадровым перестановкам после референдума по изменению Конституции нет. Российские эксперты также сомневаются, что досрочные выборы Госдумы, а уж тем более президента, возможны.

"А зачем нужны досрочные выборы? Это абсолютно нелогично. Не для этого Путин затевал обнуление. Он будет баллотироваться в 2024 году (если ситуация не пойдет вразнос, но, скорее всего, будет просто продолжаться вялая эрозия режима). А вот 2030 год для него под большим вопросом. Надо ли будет это ему: возраст, неизвестные нам сегодня обстоятельства, черные лебеди или, наоборот, благоприятная для него конъюнктура. Это невозможно предсказать", – сказал сайту "Сегодня" Андрей Колесников, руководитель программы "Российская внутренняя политика и политические институты" Московского Центра Карнеги.

Правда, еще полгода назад никто и не предполагал, что Путин просто перепишет Конституцию РФ под себя и обнулит свои президентские сроки. Так что если рейтинг Путина еще больше просядет и нужно будет сбросить гнев народа, козлом отпущения может вполне стать Госдума.

Напомним, в первом после карантина интервью одному из российских федеральных каналов Владимир Путин прямо сказал о территориальных претензиях к бывшим советским республикам:

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