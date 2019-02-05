Путину нужен не Крым и не Донбасс: Порошенко назвал главную цель Кремля

У Москвы намного шире планы в отношении Украины и она не ограничится захваченными территориями, считает глава государства

Фото: AFP

Путину нужен не Крым и не Донбасс: Порошенко назвал главную цель Кремля //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/941/f99/5c5941f994e47.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/941/f99/5c5941f994e47.jpg 2019-02-05T10:00:00+02:00 Политика У Москвы намного шире планы в отношении Украины и она не ограничится захваченными территориями, считает глава государства

Президент России Владимир Путин не собирается ограничиваться лишь отдельными захваченными украинскими территориями и намерен вернуть Украину в сферу влияния Кремля и не допустить европейской интеграции. Об этом заявил в эфире одного из телеканалов глава украинского государства Петр Порошенко.

По его словам, большинство кандидатов в президенты в предвыборной гонке декларируют, что они знают, как найти для Украины мир с Россией.

"Абсолютное большинство из них декларируют, что они знают, где мир: вот надо пройти, здесь за углом. Если надо, то стать на колени, попросить, и там мир. Хочу вас разочаровать – там, за углом, особенно когда вы на коленях, стоит Путин и ждет вас. Ему не нужен Крым, ему не нужен Донбасс. Ему нужна вся Украина – возвращение к России. Ему нужна ликвидация нашей церкви. Ему нужна федерализация Украины, чтобы в Москве решали, куда идти Украине, украинскому государству и народу", – сказал Порошенко.

Также Порошенко называл инструменты, через которые Путин хочет подорвать стабильность Украины. Глава государства считает, что вмешательство РФ в украинский избирательный процесс является ключевым элементом в "гибридной войне".

Отметим, ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер говорил, что Путину не нужен Донбасс. Он также отметил, что единственное место, где русскоязычные страдают, – это там, где вторглись россияне и оккупировали территории Украины.

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