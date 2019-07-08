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Пять или три процента: какой проходной барьер сделает Раду более эффективной

8 июля, 12:11

Политологи рассказали, какой электоральный барьер поспособствует формированию политической элиты в Украине

Фото: president.gov.ua

Для формирования более эффективного состава парламента процентный барьер прохода в Раду должен быть как можно ниже. Этот тезис в комментарии сайту "Сегодня" подтвердили политологи Дмитрий Васильев и Виталий Бала.

Так, политический консультант Дмитрий Васильев акцентирует на важности соблюдения принципа конкуренции. По его мнению, низкий процент позволит создать условия для конкуренции между разными политическими силами, что скажется на их работоспособности.

"В наших условиях должна быть конкуренция. А для того, чтобы была конкуренция, процентный барьер должен быть ниже. Я считаю, что большее количество политических сил должно войти в парламент", – говорит Васильев.

А вот директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала считает, что низкий процент позволит пройти в Раду тем политическим силам, которые готовы вести реальный диалог с людьми и работать в интересах страны. Помимо этого, это поспособствует формированию настоящей политической элиты в Украине.

"По моему мнению, чтобы у нас эволюционным путем шла смена политических сил, и мы начали реально создавать в Украине политическую элиту, проходной барьер должен быть ниже. Чтобы те политические силы, которые стремятся вести диалог с людьми, имели возможность пройти в Раду. И чтобы в парламент реально шли люди, которые хотят заниматься политикой. Нам надо стремиться к тому, чтобы проходили те партии, которые являются реальными партиями, которые после их избрания продемонстрируют свою ответственность перед гражданами и будут реально работать в интересах страны", – объясняет Бала.

При этом, как считают политологи, большее количество политических сил смогут быстрее между собой договориться.

"Смогут договориться. Это будет стимулировать. При таком раскладе больше вероятность договориться, нежели когда будет меньшее количество сил", – добавляет Васильев.

Напомним, Рада продолжает рассматривать правки в Избирательный кодекс. В начале июля украинские парламентарии прошли уже половину поправок ко второму чтению проекта (3112-1), который был принял в первом чтении в ноябре 2017 года.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, когда в Украине появится новый Избирательный кодекс и что мешает депутатам его принять.


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Тег выборы, Рада, парламент, эксперт, Васильев, партии, бала, барьер , избирательный кодекс

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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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